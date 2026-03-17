Desde las 8:45 a. m. de hoy, se desarrolla el “Foro de candidatos a la presidencia - elecciones 2026”, evento que reúne a 26 postulantes en una jornada clave de cara a los próximos comicios generales.
La actividad se realiza en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y es organizada por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.
El presidente de la SNI, Felipe James, estuvo a cargo de las palabras de bienvenida al inicio del evento.
Primer bloque: candidatos exponen desde las 9:00 a. m.
Entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., participan los siguientes candidatos:
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
- Alfonso López Chau (Ahora Nación)
- Enrique Valderrama (Apra)
- Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular)
- Ronald Atencio (Alianza Venceremos)
- Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)
- Carlos Espá (Sí Creo)
En este bloque, los postulantes presentan sus propuestas en temas clave como desarrollo productivo, empleo y formalización.
🕚 Segundo bloque: más candidatos desde las 11:20 a. m.
A partir de las 11:20 a. m., continúan las exposiciones con:
- José Williams Zapata (Avanza País)
- Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
- Mesías Guevara (Partido Morado)
- Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)
- Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
- Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
- Armando Massé (Partido Democrático Federal)
- Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
- Paul Jaimes (Progresemos)
🕒 Tercer bloque: exposiciones desde las 3:00 p. m.
Por la tarde, desde las 3:00 p. m., participan:
- César Acuña (APP)
- Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
- José Luna (Podemos)
- Carlos Jaico (Perú Moderno)
- Francisco Diez Canseco (Perú Acción)
🕓 Último bloque de candidatos
Finalmente, el foro cierra con la participación de:
- Fernando Olivera (Frente de la Esperanza)
- Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
- Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
- Carlos Álvarez (País para Todos)
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
Temas clave del foro
Durante sus intervenciones, los candidatos abordan propuestas relacionadas con:
- Desarrollo productivo
- Generación de empleo
- Formalización económica
- Seguridad ciudadana
- Salud
- Educación
- Juventud
Este foro se desarrolla en la antesala de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, consideradas decisivas para el rumbo político y económico del país.
Datos clave
- Evento: Foro de candidatos presidenciales 2026
- Hora de inicio: 8:45 a. m.
- Lugar: Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Participantes: 26 candidatos
- Organizan: Unión de Gremios y UNMSM
- Apoyo: Grupo El Comercio y América Multimedia
- Elecciones: 12 de abril de 2026