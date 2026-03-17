Desde las 8:45 a. m. de hoy, se desarrolla el “Foro de candidatos a la presidencia - elecciones 2026”, evento que reúne a 26 postulantes en una jornada clave de cara a los próximos comicios generales.

La actividad se realiza en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y es organizada por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.

El presidente de la SNI, Felipe James, estuvo a cargo de las palabras de bienvenida al inicio del evento.

Primer bloque: candidatos exponen desde las 9:00 a. m.

Entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., participan los siguientes candidatos:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Enrique Valderrama (Apra)

Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular)

Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)

Carlos Espá (Sí Creo)

En este bloque, los postulantes presentan sus propuestas en temas clave como desarrollo productivo, empleo y formalización.

🕚 Segundo bloque: más candidatos desde las 11:20 a. m.

A partir de las 11:20 a. m., continúan las exposiciones con:

José Williams Zapata (Avanza País)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Paul Jaimes (Progresemos)

🕒 Tercer bloque: exposiciones desde las 3:00 p. m.

Por la tarde, desde las 3:00 p. m., participan:

César Acuña (APP)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

José Luna (Podemos)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

🕓 Último bloque de candidatos

Finalmente, el foro cierra con la participación de:

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Temas clave del foro

Durante sus intervenciones, los candidatos abordan propuestas relacionadas con:

Desarrollo productivo

Generación de empleo

Formalización económica

Seguridad ciudadana

Salud

Educación

Juventud

Este foro se desarrolla en la antesala de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, consideradas decisivas para el rumbo político y económico del país.

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