Desde las 8:45 a. m., 26 candidatos presidenciales participan en un foro clave rumbo a las elecciones 2026. Sigue aquí el desarrollo EN VIVO de sus propuestas.
Desde las 8:45 a. m., 26 candidatos presidenciales participan en un foro clave rumbo a las elecciones 2026. Sigue aquí el desarrollo EN VIVO de sus propuestas.

Desde las 8:45 a. m. de hoy, se desarrolla el “Foro de candidatos a la presidencia - elecciones 2026”, evento que reúne a 26 postulantes en una jornada clave de cara a los próximos comicios generales.

La actividad se realiza en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y es organizada por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.

El presidente de la SNI, Felipe James, estuvo a cargo de las palabras de bienvenida al inicio del evento.

Primer bloque: candidatos exponen desde las 9:00 a. m.

Entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., participan los siguientes candidatos:

  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Alfonso López Chau (Ahora Nación)
  • Enrique Valderrama (Apra)
  • Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular)
  • Ronald Atencio (Alianza Venceremos)
  • Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)
  • Carlos Espá (Sí Creo)

En este bloque, los postulantes presentan sus propuestas en temas clave como desarrollo productivo, empleo y formalización.

🕚 Segundo bloque: más candidatos desde las 11:20 a. m.

A partir de las 11:20 a. m., continúan las exposiciones con:

  • José Williams Zapata (Avanza País)
  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Mesías Guevara (Partido Morado)
  • Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)
  • Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
  • Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
  • Armando Massé (Partido Democrático Federal)
  • Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  • Paul Jaimes (Progresemos)

🕒 Tercer bloque: exposiciones desde las 3:00 p. m.

Por la tarde, desde las 3:00 p. m., participan:

  • César Acuña (APP)
  • Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
  • Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
  • José Luna (Podemos)
  • Carlos Jaico (Perú Moderno)
  • Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

🕓 Último bloque de candidatos

Finalmente, el foro cierra con la participación de:

  • Fernando Olivera (Frente de la Esperanza)
  • Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  • Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
  • Carlos Álvarez (País para Todos)
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Temas clave del foro

Durante sus intervenciones, los candidatos abordan propuestas relacionadas con:

  • Desarrollo productivo
  • Generación de empleo
  • Formalización económica
  • Seguridad ciudadana
  • Salud
  • Educación
  • Juventud

Este foro se desarrolla en la antesala de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, consideradas decisivas para el rumbo político y económico del país.

Datos clave

  • Evento: Foro de candidatos presidenciales 2026
  • Hora de inicio: 8:45 a. m.
  • Lugar: Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
  • Participantes: 26 candidatos
  • Organizan: Unión de Gremios y UNMSM
  • Apoyo: Grupo El Comercio y América Multimedia
  • Elecciones: 12 de abril de 2026

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