George Forsyth, candidato presidencial de Somos Perú, apoyó una eventual salida de José Jerí de la Presidencia por el caso “Chifagate” y atribuyó al Congreso la responsabilidad de la crisis actual.

“Mi posición es muy clara, yo no me caso con nadie y eso está clarísimo. Primero, lo que hay que hacer, evidentemente, es investigar, porque si ha habido algo, debe ser condenado. Acá no podemos perdonar a nadie, el Perú está así justamente porque no se investiga la corrupción, no los meten presos, entonces cada uno hace la fiesta que se le da la gana”, declaró a Exitosa.

Subrayó que el caso debe ser esclarecido principalmente por la Fiscalía, al señalar que el país requiere respuestas. Además, puso en duda la pertinencia de que el mandatario acuda a la Comisión de Fiscalización del Congreso, al recordar que fueron los mismos legisladores quienes lo llevaron al más alto cargo del Estado.

“Todos sabemos que este Congreso es mafioso, es corrupto, hace pactos, se tiene encargar de este problema. El Congreso nos ha puesto acá. Evidentemente, lo va a tener que sacar, pero es importante que la Fiscalía también investigue”, comentó.

Para Forsyth, la conducta de Jerí “no es el de un presidente”; sin embargo, señaló que, ante los hechos, este deberá ejercer su defensa, mientras que el Congreso tendrá que adoptar una decisión.

“Nada bueno va a salir de este Congreso; probablemente al que pongan va a ser igual o peor. Yo no estoy ilusionado con este Congreso para nada ante las acciones que vaya a ser, pero nosotros nos tenemos que concentrar en cómo cambiar el Perú”, sostuvo.

El candidato añadió que el país no soporta más y que no se puede permitir la conformación de un nuevo Parlamento similar al de los últimos cinco años.

“No podemos caer de nuevo este 28 de julio, en una desgracia, con un Congreso tan corrupto como el que hemos visto; el Perú tiene que cambiar, en eso es en lo que estoy enfocado”, manifestó.