La designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial generó críticas de Fuerza Popular contra el titular del sector.

Los senadores Martha Chávez y Jacques Rodrich coincidieron en que José Antonio Chang debe explicar los motivos del nombramiento.

Los cuestionamientos surgieron luego de que un informe periodístico revelara que Chang y Ramírez habrían coincidido en varios viajes al extranjero antes de que ella asumiera el cargo. Entre los destinos señalados figuran Estados Unidos y Panamá.

Explicaciones

Al respecto, Chávez sostuvo que, si bien debe respetarse la vida privada, esta adquiere relevancia cuando se encuentra relacionada con una decisión adoptada desde el Estado.

“La vida privada sigue su curso a condición de que no afecte la moral pública, pero en el caso concreto de que haya una designación, yo sí estoy de acuerdo con que debe dar una explicación”, declaró a RPP.

Asimismo, consideró que el pronunciamiento debe partir del propio ministro.

“Puede no ser necesaria una entrevista, pero sí una declaración. Yo sí creo que merece una explicación inmediata”, remarcó.

La legisladora añadió que quienes ingresan a la política deben someterse a una fiscalización permanente y facilitar cualquier investigación sobre sus actuaciones.

Por su parte, Rodrich expresó su confianza en que Chang tendrá razones para designar a la exparlamentaria. Sin embargo, advirtió que no sería adecuado que hubiera nombrado a una persona de su entorno en un puesto bajo su competencia.

“Estoy seguro de que José Antonio Chang tiene una explicación perfectamente lógica o una renuncia a la mano. Desafortunadamente, así funciona esto”, dijo a Canal N.