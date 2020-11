El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que es consciente de que él no fue elegido en el cargo por el Congreso para llevar a cabo cambios en la Constitución, ante la opinión de diversos candidatos que plantean modificar la Carta Magna.

“No tenemos el mandato, en este gobierno de transición, de emergencia, para iniciar un proceso de cambio constitucional. Soy muy consciente que he sido designado por 97 congresistas. Eso no me da un mandato para empezar un gran debate, un proceso de cambio (de la Constitución) ni mucho menos”, señaló en una entrevista que brindó a diversos medios desde Palacio de Gobierno.

“Lo que podemos hacer en este tiempo es recoger información, sentar bases. Ya en este momento el Acuerdo Nacional está convocando un grupo, nos parece excelente que ese esa el grupo que lo haga, pero no vamos a hacer más allá. No tenemos legitimidad, ni tiempo para hacerlo”, añadió.

Francisco Sagasti comentó así sus declaraciones que hizo en Huaura la semana pasada, cuando comentó que “es tiempo de iniciar un proceso nacional de diálogo, inclusive abierto a todos, en lo que podrían ser las bases hacia el futuro de un cambio constitucional”.

El presidente de la República recordó que en el gobierno de transición de Valentín Paniagua se inició un proceso para modificar la Constitución de 1993, pero sin obtener resultados.

“Recuperemos ese intento, actualicemos los planteamientos, escuchemos diferentes puntos de vista y entreguemos al próximo gobierno y Congreso, elegidos esta vez por toda la ciudadanía, el cómo cambiar la Constitución [...] En todo el mundo las constituciones van evolucionando poco a poco. No hay que tener miedo a eso”, concluyó.