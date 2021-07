“Creo que son temores excesivos y que desconocen la institucionalidad interna, cómo funcionan las cosas, o el verdadero poder que tienen agentes de otros países para intervenir en nuestra situación”. Así respondió el presidente de la República, Francisco Sagasti, a la pregunta de si cree que es fundado el temor de que se constituya un eje La Habana-Caracas-Lima.

A pocos días de dejar Palacio de Gobierno, el mandatario ofreció una entrevista a la BBC y afirmó que, sin querer referirse a ningún país en específico, “la ciudadanía se ha dado cuenta que hay caminos que no conducen a nada”. “Ojo, por lado y lado. Hay países de extrema derecha, negacionistas de la pandemia, y también tenemos del otro lado, que niegan el progreso y el crecimiento económico”, agregó.

División

Pese a la división en el país desde que se conoció que Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasaron a segunda vuelta, el presidente Sagasti dijo no estar seguro de que el Perú “sea tan polarizado”.

“Más que polarización, vemos algunos grupos muy activos. Pequeños, pero que hacen mucha bulla y alharaca”, aseguró.

Sobre la posibilidad de pedir una auditoría de las elecciones a la Organización de Estados Americanos (OEA) o a la Unión Europea, recordó que ambas estuvieron en el proceso electoral como observadores internacionales.

“¿Van a auditarse a sí mismos? Además, no me corresponde. Pedirles que auditen no es una función constitucional del Presidente”, puntualizó.