El tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera (Somos Perú), pidió disculpas por las declaraciones que brindó sobre la denuncia de violación sexual en contra del parlamentario Freddy Díaz (no agrupado).

El parlamentario hizo mea culpa y dijo haberse equivocado con los dichos que profirió durante la mañana de este domingo en una entrevista para TV Perú. En ese sentido, dijo que sus palabras se salieron de contexto.

“Tengo que hacer un mea culpa, me he equivocado al dar una expresión que ha salido de todo contexto y ha sido una idea de la edad que tengo (…) Este tipo de actitudes a uno lo hacen aprender. No estoy de acuerdo con el hecho de que haya más hombres y haya licor sea un ambiente propicio” declaró para la prensa.

“Lo que quise decir es que ese ambiente propicio es para el violador, no para la víctima. En ese sentido me solidarizo con la persona que ha sido violada porque realmente en ningún contexto, ni por el licor, ni por mayoría de hombres, ni por la forma de vestir, tiene porque violentar a una mujer”, agregó.

Asimismo, Elera García reiteró que reconoce el error que tuvo al brindar dichas declaraciones y pidió disculpas para todas las mujeres del Congreso y para todas las mujeres del país.

“Estoy reconociendo mi error. Lo que yo quiero es dar la cara e indicar que no soy una persona que no tenga compromisos familiares. Como tal, las disculpas, no solamente para todas las damas del Congreso, para todas las mujeres del Perú”, manifestó.

Previamente, el congresista Elera se refirió a la denuncia de violación sexual contra Díaz Monago y dijo que hubo un ambiente propicio para la comisión de dicho delito, pues era la única mujer que trabajaba en un área donde el resto de su compañeros eran varones.

“Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, manifestó en entrevista a TV Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Wilmar Elera