La Contraloría General de la República inició un proceso de recopilación de información en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo relacionado con un procedimiento administrativo disciplinario. El caso involucra al ministro Freddy Solano y la verificación de documentos presentados en un proceso previo de acceso a un cargo público.

El despliegue del órgano de control se produce tras un reportaje de Cuarto Poder, que cuestiona la validez de un certificado laboral utilizado en una designación anterior. En ese contexto, se dispuso la revisión de expedientes vinculados tanto al proceso administrativo como al nombramiento observado.

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Contraloría inició diligencias por certificado falso del ministro de Trabajo, Freddy Solano



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¿Qué acciones tomó la Contraloría?

La Contraloría acreditó a un equipo para ingresar al Ministerio de Trabajo y recopilar la documentación del caso. El objetivo es acceder a los expedientes del procedimiento disciplinario seguido dentro de la entidad.

Además, se emitió un oficio dirigido al ministro Freddy Solano para requerir información sobre el proceso interno. Con ello se busca contrastar los documentos existentes con el desarrollo del procedimiento administrativo.

El dominical puso en duda la validez de un documento laboral presentado para acreditar experiencia. Dicho documento habría sido utilizado en un proceso de designación en el sector público.

Según la investigación, el caso está relacionado con el acceso a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La Contraloría busca determinar si los requisitos exigidos para ese cargo fueron correctamente acreditados.

El puesto en la Sunafil exige experiencia general, trayectoria en el sector público y cargos de jefatura. La revisión se centra en verificar si la documentación presentada cumplía con esos criterios.

En paralelo, el órgano de control evaluará el procedimiento administrativo disciplinario seguido en el Ministerio de Trabajo. Con ello se busca establecer si el proceso interno se realizó conforme a la normativa vigente.