El partido Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) informó que no acudirá hoy a la reunión de diálogo que convocó el presidente Martín Vizcarra para esta tarde en Palacio de Gobierno, debido a que aun está pendiente el pronunciamiento de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A través de una carta dirigida al mandatario Martín Vizcarra, y suscrita por el secretario general del Frepap, Toribio Inga, se dio a conocer el cambio de decisión a última hora.

El Frepap precisa que la razón de no asistir a la cita esta tarde se debe a que aun no hay resultados oficiales y que aun no han sido proclamados los virtuales legisladores.

“Está pendiente el pronunciamiento del resultado del cómputo nacional, proclamación y entrega de credenciales de quienes resulten elegidos como congresistas"; así como por el “respeto que se merecen las autoridades de los organismos que integran el sistema electoral de nuestro país”, se lee en el documento.

