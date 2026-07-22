La bancada electa de Fuerza Popular todavía no cuenta con una lista definida de candidatos para las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la República. Así lo confirmó la senadora electa Patricia Juárez, tras una reunión de coordinación con la presidenta electa Keiko Fujimori en la sede partidaria ubicada en San Isidro.

Durante el encuentro, los representantes electos revisaron aspectos relacionados con la organización interna de la bancada, la aprobación de sus normas de conducta y la conformación de equipos técnicos. Las postulaciones para dirigir el Senado y la Cámara de Diputados serán evaluadas antes de su presentación oficial.

Patricia Juárez, senadora electa por Fuerza Popular, sostuvo que su partido aún tiene las listas definidas para las mesas directivas del Congreso bicameral. En tanto, consideró que "no existe un marco legal" para un eventual indulto de Pedro Castillo ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/i8lis7lqwe — Canal N (@canalN_) July 21, 2026





Bancada prioriza organización interna

En declaraciones a la prensa, Juárez explicó que el grupo parlamentario se encuentra enfocado en definir sus instrumentos internos antes de cerrar las candidaturas para las mesas directivas. La legisladora indicó que las decisiones serán comunicadas cuando culminen las evaluaciones correspondientes.

“Aún no tenemos una lista definida”, manifestó.

La bancada también revisó la estructura de trabajo que tendrá durante el próximo periodo legislativo, incluyendo la conformación del equipo de asesores y áreas vinculadas a comunicaciones. Estas definiciones forman parte de la preparación para el inicio del Congreso 2026-2031.

Informe de transferencia para nueva gestión

Patricia Juárez también se pronunció sobre el informe de transferencia que recibirá el equipo de la presidenta electa Keiko Fujimori por parte del gobierno saliente. La senadora electa señaló que el documento debe reflejar la situación actual de las entidades del Estado.

La representante de Fuerza Popular indicó que la información entregada por los ministerios debe cumplir con criterios de transparencia y permitir una evaluación técnica de la administración pública. Este diagnóstico servirá como referencia para la toma de decisiones durante el inicio de la nueva gestión.