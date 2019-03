Fuerza Popular en contra de aprobar posible retorno de la bicameralidad

Síguenos en Facebook

El debate sobre la reforma política parece haber generado opiniones encontradas en la clase política, sobre todo, en el tema relacionado al retorno de la bicameralidad. El presidente Martín Vizcarra ha informado que evaluará la posibilidad de hacer suya las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel al respecto, así como su presentación ante el Congreso.

Dicha posibilidad no ha sido vista con buenos ojos por la bancada de Fuerza Popular (FP), que desde ya se muestra contraria a su aprobación, por considerar que el Ejecutivo ha sostenido posiciones contradictorias en esta materia.

Como es público, la bicameralidad fue rechazada en el referéndum de diciembre pasado. Vizcarra apoyó en un primer momento su instauración, pero después de que en el Congreso introdujeran algunas modificaciones, terminó por hacer campaña en contra de su aprobación.

El Mandatario optó por apoyar el “No” a esa reforma porque, presuntamente, sería una iniciativa que buscaba beneficiar a los legisladores que ya no serían reelectos, así como limitar las veces en que el Ejecutivo podía plantear la cuestión de confianza.

Hoy, la Comisión de Alto Nivel, que presidió Fernando Tuesta, propone el retorno a las dos cámaras.

CRÍTICAS

En declaraciones a Correo, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró que el Poder Ejecutivo tiene un mensaje contradictorio respecto al tema y recordó que no se pueden realizar ajustes a una norma rechazada en el referéndum hasta dentro de dos años.

La Comisión Tuesta propone que el retorno de la bicameralidad entre en vigencia a partir del 2021, sin permitir que ningún congresista actual pueda postular a la reelección ese año.

“(Retorno a bicameralidad) eso es totalmente contradictorio. Constitucionalmente no se puede hacer ningún cambio, en ese sentido, hasta dentro de dos años”, resaltó el fujimorista.

Tubino retó al Presidente a presentar ese proyecto. “Este tema lo tiene que analizar el Ejecutivo. ¡A ver, que lo presente contradiciéndose a sí mismo en el tema de la bicameralidad!”, enfatizó.

En el mismo sentido que su vocero, Milagros Salazar (FP) reiteró que se debe respetar los plazos.

“El Ejecutivo tiene que respetar las normas y las leyes. Cuando se hace un referéndum tiene que pasar los 24 meses correspondientes. Tiene que esperar, no se va a poder aprobar”, dijo.

Consultada si se podría presentar esa iniciativa en este año, indicó que tendrá que esperar un poco más porque, de lo contrario, correría el riesgo de que en la Comisión pertinente sea enviada al archivo por incumplir con los plazos determinados.

Por otra parte, dijo estar sorprendida por los mensajes que viene emitiendo el Mandatario. “Se desdice de las cosas que primero asume. De manera irresponsable recomendó que voten por el Sí, Sí, Sí, No. Ahora tiene otra propuesta. ¿No respeta la voluntad de la ciudadanía? Es una vergüenza”, manifestó Salazar.

Tras anunciar que el tema será abordado en la Comisión de Constitución, sostuvo que debe existir autonomía de poderes y respeto a las decisiones.

Juan Carlos del Águila (FP) retó al Mandatario a presentar dicha propuesta. “Que la plantee (bicameralidad) si no tiene vocación democrática. Reformas mal hechas no pueden pasar sin evaluación de rigor en el Congreso de la República”, escribió en Twitter.

A su turno, Tamar Arimborgo (FP) sostuvo que el Mandatario insiste en atacar al Congreso, e imponer propuestas a raíz de lo que le recomiendan ciertas personas.

“Vizcarra es incoherente. Al parecer, este señor solo sabe contradecirse, dice A y luego B. El pensamiento Vizcarra: Atacar al Congreso, autoerigirse como luchador contra la corrupción y formar comisiones de notables para imponer ideología de género y bicameralidad”, dijo en Twitter.

SUGIERE

Para el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el Congreso se encuentra en una crisis innegable y para cambiar esa figura es necesaria una alternativa como la bicameralidad.

“No se estaría traicionando el voto que dio la población. El problema es, si no hacemos nada y nos quedamos con un Congreso que necesita reformas, pero eso no se puede quedar así”, dijo.

En ese sentido, Villanueva sí le recomendaría al presidente Martín Vizcarra, presentar una propuesta de bicameralidad ante el Congreso, una vez realizadas las observaciones que considere necesarias sobre la propuesta de la comisión Tuesta.

“Valdría la pena darle una mirada y una evaluación adecuada a la bicameralidad”, indicó a Correo.

El congresista de APP argumenta que la población votó en contra de la “desnaturalización del proyecto”. “En el fondo es eso, porque a esas alturas ya no se podía cambiar nada. El Ejecutivo ya no tenía ninguna posibilidad de hacer ajustes a lo que ya se había aprobado en el Congreso”, enfatizó.

El apepista resalta que nadie iba a estar de acuerdo en apoyar una reforma que no garantice el equilibrio de poderes entre el poder Legislativo y Ejecutivo. “Si hacemos una evaluación ahora modificando, haciendo un buen proyecto que garantice ese equilibrio, que no deje contrariedad con relación a la no reelección de congresistas (...), creo que valdría la pena darle una revisada”, manifestó.

En otro momento, el expremier avaló a Vizcarra en torno a la eventual presentación de una cuestión de confianza por la demora en la aprobación de las reformas pendientes.

“Me imagino que él está pensando en las leyes que faltan. Allí hay una tarea del Congreso en apurar”, comentó.

Además, el parlamentario recuerda que el jefe de Estado, en otras oportunidades, le pidió al Legislativo agilizar el debate de las leyes.

“Ya le corresponde al Congreso asumir el papel que es evaluar y legislar”, concluyó el expremier.