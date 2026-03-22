Fuerza Popular expresó su rechazo al costo de más de S/ 17 millones que debería asumir para acceder a copias certificadas de las listas de electores de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021.

La lideresa del partido, Keiko Fujimori, calificó de “inaudito” el monto exigido y cuestionó que, tras cinco años, el acceso a esta información siga siendo limitado y oneroso.

El pronunciamiento se produce luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunciara que acatará el fallo de la Corte Superior de Lima que ordena entregar dicha información .

La entidad precisó que los documentos podrán ser proporcionados en formato digital en el más breve plazo; sin embargo, advirtió que la versión física comprende alrededor de 2,5 millones de páginas que deben ser certificadas, lo que genera el elevado costo que, según la resolución judicial, debe ser asumido por el solicitante.

El partido fujimorista cuestionó también que la información se entregue de manera parcial, al considerar que la anonimización de datos -como firmas, huellas y fotografías- limita el control ciudadano.

En esa línea, sostuvo que “la transparencia no puede tener precio” y rechazó lo que considera una barrera económica para acceder a información clave.

Por su parte, la ONPE explicó que las listas contienen datos personales sensibles, por lo que su difusión debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales mediante procesos de anonimización.

La entrega de esta información se da en el marco de un proceso judicial impulsado por Fuerza Popular sobre presuntas irregularidades en los comicios de 2021, las cuales no han sido probadas en instancias judiciales ni en investigaciones del Congreso.