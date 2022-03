El premier Aníbal Torres, junto a los miembros del Gabinete, deberá acudir este martes 8 de marzo al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. La sesión en la que el titular de la PCM expondrá la política general del Gobierno está prevista que inicie a las 4 de la tarde, según la convocatoria hecha por la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.

En la citación, comunicada a través de Oficialía Mayor, también se informó que la representación nacional participará desde las 9 de la mañana en una sesión plenaria mujer. Por ello, es que la presentación del Gabinete se agendó para ser abordada en horas de la tarde.

“A dicha sesión concurrirá, a las 4pm, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de los demás ministros de Estado, con el objeto de exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”, se lee en el oficio.

POSTURA. El portavoz de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que, hasta el momento, su agrupación parlamentaria mantiene su postura de votar en contra de otorgar la confianza al Gabinete Ministerial de Aníbal Torres.

Sostuvo que, si bien la posición es unánime, la bancada se mantendrá expectante de quién asumirá el sector de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Juan Silva para tomar una decisión final.

“Creo que no van a llegar a los votos de confianza. Hay un escollo que es el premier, el premier no cumple los requisitos para serlo de acuerdo a nuestra visión y no veo que haya intenciones de cambiarlo. (...) No lo hay (el nombre del reemplazante de Silva). Tenemos que ver las cartas completas, no se pueden ver la mitad de las cartas y tomar una decisión”, sostuvo en diálogo con este diario.

Por su parte, José Williams Zapata, vocero de Avanza País, sostiene que él (a título personal) no le daría la confianza al Gabinete Torres.

“El premier no tiene las competencias”, afirmó.

Por otro lado, señaló que, con la permanencia de Hernán Condori frente al Ministerio de Salud, será muy difícil que la bancada le otorgue la confianza. Cabe precisar que el grupo se reunirá el lunes para tomar una decisión final.