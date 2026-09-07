El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Gobierno presentará nuevas acciones y estrategias para enfrentar la criminalidad durante las próximas semanas. El anuncio se produjo después de que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola comunicara que solicitará su pase al retiro.

Galarreta señaló que el Ejecutivo trabaja en distintas medidas frente a la situación de inseguridad y adelantó que estas serán presentadas progresivamente. El premier pidió a la ciudadanía mantener la confianza en las acciones que desarrolla el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

El jefe del Gabinete sostuvo que la estrategia no debe limitarse a combatir los delitos, sino también a fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. En ese sentido, señaló que la criminalidad también busca debilitar la confianza de la población en el Estado de derecho.

“Y le decimos a la ciudadanía que tengan la confianza porque estamos trabajando acciones, vamos a trabajar diferentes estrategias para poder acabar con esta lacra y sobre todo en los meses que quedan vamos a presentar varias acciones en las próximas semanas para que la ciudadanía pueda ver cómo continuamos con esta lucha contra la criminalidad”, indicó.

Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Agradece labor de Óscar Arriola

Galarreta expresó su agradecimiento hacia Arrola por el tiempo dedicado a la institución y calificó su decisión como un gesto de compromiso con el país. El premier también destacó su trayectoria dentro de la Policía y extendió su reconocimiento a la familia del oficial por el tiempo que, según señaló, le permitió dedicar a sus funciones dentro de la institución.

“Es una persona que ama al país y ama su institución. A través suyo, señor Arriola, a su madre, a su esposa y a sus dos hijos. Agradezcales por habernos prestado un tiempo a su familiar, como a todas las familias de la Policía del Perú”, agregó.

Foto: Cesar Bueno @photo.gec

¿Quién asumirá el máximo cargo en la PNP?

Tras la renuncia de Arriola, Galarreta informó que el general PNP Fredy López Mendoza será designado para ocupar el cargo que dejará el actual director general. López se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional.

“Se designará al General de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace el cargo correspondiente al General Arriola. Esta designación también ha tenido una transferencia, repito, institucional. La criminalidad nos quiere desafiar como sociedad y como Estado y no lo podemos permitir”, informó desde Palacio de Gobierno.

El premier explicó que la decisión forma parte de una evaluación institucional y que el Ejecutivo considera necesario respetar la prelación dentro de la institución policial.

Galarreta sostuvo que la Policía necesita respaldo para cumplir su función constitucional y mencionó la incorporación de herramientas tecnológicas y mayores recursos como parte de ese objetivo. Además, afirmó que la finalidad es reforzar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones dedicadas a actividades delictivas.