El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, descartó plantear una cuestión de confianza para forzar la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y afirmó que la estrategia del Gobierno se centra en el diálogo con la Cámara de Diputados.

“Nosotros nos interesamos en llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados (…) He mandado oficio a todas las bancadas", indicó en el dominical de Panorama.

El premier llamó a los legisladores de Juntos por el Perú a evaluar el impacto de la medida y sostuvo que el bienestar hacia la población debe ser rápido, por lo que urge esta aprobación.

Consultado sobre la presión en torno a la votación, el titular de la PCM se mostró sereno. “Mucha gente se estresa; estoy tranquilo”, afirmó. En caso de no otorgar las facultades, Galarreta remarcó que la responsabilidad recaerá en cada legislador; no obstante, aseguró que se cumplirá con todo lo prometido por la presidenta Keiko Fujimori.

Asimismo, el premier descartó que el Ejecutivo vaya a reducir el pliego, pues todo es clave para atender la demanda de la población.

Por su parte, Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señaló que ante la situación caótica se deben plantear medidas para enfrentarlas. Desde su cartera, explicó que el objetivo es luchar contra la informalidad laboral.

Además, Marco Vinelli, ministro de Agricultura, indicó que desde su posición se plantea intervenir en primera línea ante una emergencia.

SENADO

Desde el Senado, el legislador de Ahora Nación, Jaime Delgado, rechazó los argumentos planteados por Fuerza Popular sobre el rol de la cámara. Delgado precisó que si los diputados aprueban solo una parte de las 66 facultades solicitadas, esa será la base que llegue al Senado.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de otorgar un margen demasiado amplio al Ejecutivo.