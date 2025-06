La Fiscalía Anticorrupción concluyó la investigación contra el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria Angulo y otros oficiales a quienes acusa por presuntamente incurrir en los delitos de abuso de autoridad, peculado doloso, colusión y otros por el caso de los policías que realizaron trabajos de albañilería en el patio de la Región Policial de Arequipa en 2020.

Sin embargo, amplió la investigación respecto a la donación de dinero que hizo la Minera La Soledad SAC y que presuntamente iba a ser destinado para el pago de los albañiles que hicieron la obra.

CASO EN INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la investigación fiscal, el 10 de noviembre del 2020, el apoderado de la empresa minera, Errol Carpio Yzaguirre, acudió a la oficina del general Víctor Zanabria para entregar los 17 mil 600 soles que le habían solicitado para supuestamente financiar el pago por «Servicio de acondicionamiento del patio de armas complejo policial IX MACREPOL Arequipa».

Quien habría recibido el dinero fue el coronel en retiro y hoy prefecto de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos que también estuvo presente en la oficina del entonces jefe de la Policía en Arequipa, Víctor Zanabria quien según la imputación fiscal se habrían apropiado del dinero, ya que no dieron cuenta de su recepción. Se suponía que los 17 mil 600 soles eran para el pago de los trabajadores que hicieron la obra, pero la Fiscalía ya estableció que los trabajos fueron hechos por efectivos policiales y al albañil Claver Colquehuanca se le hizo un pago total de 4 mil 300 soles por sus servicios, adeudándole solo 200 soles, no el total del dinero donado que según la Fiscalía no se conoce cuál fue su destino final.

SIN DECLARAR

Por tal motivo se ha dispuesto la ampliación de la investigación contra el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria y contra el prefecto, Francis Alarcón Gallegos por incurrir en el presunto delito de Peculado doloso para esclarecer lo que se hizo con el dinero donado si el trabajo fue cancelado en su totalidad. Ayer, ambos fueron citados por el fiscal Arturo Valencia Paiva para rendir su declaración pero no asistieron.

AGENTES

Quince fueron los efectivos de la sección de patrullaje a pie que fueron sacados de las calles para realizar los trabajos.