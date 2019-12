La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, señaló que conversó en persona con el contralor de la República, Nelson Shack, y que este le señaló que en las irregularidades que fueron detectadas en un desembolso para construir el Hospital de Moquegua en el 2014 no hay responsabilidad, ni de Edmer Trujillo ni del presidente Martín Vizcarra.

“He conversado con el contralor, Nelson Shack (quien me dijo que) ni Martín Vizcarra ni Edmer Trujillo están metidos, porque el problema está detrás de todos los procesos administrativos”, dijo en una entrevista a ATV.

Gloria Montenegro dijo que mantuvo este diálogo con el contralor de la República luego de que se conociera que el área de Control de Megaproyectos de la Contraloría emitiera un informe que halla responsabilidad administrativa, penal y civil en 14 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua por presuntas irregularidades en el desembolso de S/41′869.086 a un consorcio para construir el hospital regional. Los trámites para la entrega de este dinero se hicieron el 30 de diciembre del 2014, al final de la gestión de Martín Vizcarra.

“En los informes no se implica en la responsabilidad ni a Edmer Trujillo ni al presidente de la República. Son casos archivados que están queriendo volver a abrir [...] Que (el procurador anticorrupción) Amado Enco y todos los fiscales se junten y vuelvan a investigar. Les pondría gasolina para que investiguen bien y todos los casos”, aseguró la ministra de la Mujer.

Gloria Montenegro recordó que tanto el presidente Martín Vizcarra como el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo (quien era gerente del Gobierno Regional de Moquegua en el 2014) se han mostrado dispuestos a ser investigados.

“Si yo viera un ápice de corrupción en el presidente de la República, no estaría sentada como ministra. Si viera gente ociosa que se pasea y está viendo cómo robar, no estaría sentada en este gabinete. Veo gente que se saca la mugre trabajando”, aseguró.

La ministra también destacó la importancia de que se ejecute el presupuesto, en respuesta a las críticas por el desembolso que se habría realizado de forma irregular en la gestión de Martín Vizcarra en el último día a cargo del Gobierno Regional de Moquegua.

“Esta plata que ejecutamos (en el Ministerio de la Mujer) en este periodo viene del 2013, abandonada justamente porque el último día no se hicieron los pagos con un expediente que ya había y que hemos tenido que actualizar. Gracias a que conozco el sistema y nos hemos puesto es acelerador, voy a terminar con mi presupuesto totalmente ejecutado. Pero si no se hubiera hecho esa transferencia, no podríamos hacer las obras. Ese pago se hace para no devolver la plata al fisco, se hace pensando en la población y en las obras”, señaló Montenegro.