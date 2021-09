Prende la mecha. El gobierno decidió anoche activar el botón de pánico y pechar al Congreso con una amenaza que puede terminar mal para uno de los poderes del Estado.

Aunque para algunos es el plan a escondidas que tiene Perú Libre para cerrar el Legislativo, pocos esperaban que ayer el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, mostrase su absoluto respaldo al ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien afrontará hoy una interpelación en el Congreso por sus presuntos vínculos con el terrorismo.

El premier no solo anunció que lo acompañará hasta el Legislativo, sino que amenazó con plantear una eventual cuestión de confianza.

Como se recuerda, los medios han revelado diversos atestados policiales que dan cuenta de la participación de Maraví en atentados terroristas.

La Junta de Portavoces del Congreso acordó que la interpelación de hoy a Maraví tendrá una duración de 4 horas.

HECHOS

Luego de permanecer por más de un mes en silencio, el premier Guido Bellido ofreció una conferencia de prensa tras participar de una sesión del Consejo de Ministros.

Durante su intervención final, aprovechó para pedir disculpas a las personas que viven en el Alto Amazonas, pues tenía programada una visita para hoy, sin embargo, adelantó que no podrá acudir.

“Mañana (hoy), el Congreso está convocando a nuestro ministro de Trabajo, Iber Maraví. Vamos a estar pendientes todos los ministros. Nuestro respaldo absoluto y voy a acompañarlo y, de ser necesario, vamos a pedir la cuestión de confianza”, dijo dejando sorprendida a la prensa que asistió a la conferencia.

“Como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena”, agregó.

El jefe del Gabinete aseguró que el titular de Trabajo responderá por “un tema político”, pues no hay nada que tenga sustento en la interpelación que le plantearon.

Consultado por los periodista sobre “gastar una bala” en presentar una cuestión de confianza por el ministro Maraví, se refirió al sector que lo critica.

“¿Quién cuestiona al ministro de Trabajo? ¿los trabajadores, los sindicatos?, ¿las comunidades campesinas?, ¿nuestros hermanos que se levantan 4 de la mañana y trabajan? Nosotros no podemos retroceder”, afirmó.

Además, Bellido aseguró que evidentemente hay un sector político que no está de acuerdo con que un campesino sea el presidente de la República y, en consecuencia, con los ministros que nombró.

“No existe eso de gastar una bala en defender lo que la Constitución faculta al presidente de la República”, resaltó.

En otro momento, se refirió a la excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Si la señora Fujimori hubiera ganado las elecciones, no estarían al 100% los ministros que hoy estamos”, agregó.

El premier Bellido también se refirió a quienes piden su renuncia.

“De ninguna manera. Nuestro cargo está en manos siempre del presidente, de nadie más. Eso no está en la mesa de Fuerza Popular o en la mesa de otros partidos”, comentó.

VIERNES 03 DE SETIEMBRE DEL 2021 Con presencia del presiente de la República, continúa Reunión entre el ejecutivo con alcaldesas del Bicentenario. FOTOS: Renzo Salazar

CAMBIOS

Pese a que el premier defiende hoy a capa y espada al ministro Maraví, no pensaba lo mismo hace un mes.

El pasado 30 de agosto, Guido Bellido le dijo a un medio que solicitó su renuncia: “Sí, ya le he pedido (su renuncia), hace un rato no más. Hoy día, hace unos minutos”.

Aunque por la noche, precisó lo siguiente: “Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de Trabajo, eso no significa que él haya renunciado”.

Entre tanto, tras la amenaza de una eventual cuestión de confianza por las acciones que pueda tomar el Congreso contra el ministro Maraví Olarte, las reacciones de los legisladores llegaron.

“El premier ha sostenido que pediría una cuestión de confianza por un ministro ‘zombie’, acusado de tener vínculos con el terrorismo. Una vergüenza que el gobierno sea cómplice de estas acusaciones. La incapacidad moral se hace evidente”, escribió en Twitter el congresista Alejandro Cavero (Avanza País).

Y si bien la congresista Susel Paredes (Somos Perú-Partido Morado) no mencionó al premier, en su red social escribió: “No me amenaces, no me amenaces”.

Por su parte, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) calificó las declaraciones de Bellido como un hecho sin precedentes.

“Bellido amenaza al Congreso con cuestión de confianza ante interpelación a Maraví. Esto es un claro atentado contra nuestro sistema democrático que garantiza el control político”, afirmó.

