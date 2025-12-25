El gobierno peruano formalizó una modificación excepcional a la Ley Orgánica de Elecciones que amplía el periodo permitido para la afiliación partidaria de quienes aspiran a ser candidatos en las elecciones municipales y regionales de 2026. La medida fue oficializada mediante la Ley Nº 32536, publicada en el diario oficial El Peruano.​

Con la medida se establece que los ciudadanos que se incorporaron a una organización política entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025 están habilitados para postular como candidatos en los comicios regionales y municipales programados para el 4 de octubre del próximo año.​

Esta disposición representa una excepción a los plazos regulares establecidos en el artículo XIII del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones, permitiendo una ventana de tiempo más amplia para la incorporación de potenciales candidatos.​

“La presente ley se exceptúa de lo dispuesto en el artículo XIII del título preliminar de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, por lo que entra en vigor al día siguiente de su publicación”, expresa dicha norma.​

Implementación inmediata

La ley también dispone que las tres entidades rectoras del sistema electoral peruano deben proceder con la reglamentación inmediata de esta normativa. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil están obligados a adaptar sus procedimientos para aplicar esta extensión excepcional.​

Paralelamente, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, presentó un balance del proceso de inscripciones para las Elecciones Generales 2026. El reporte reveló cifras significativas sobre la participación política en los próximos comicios.​

“Tenemos 1748 listas inscritas divididas entre postulaciones a diputados, senadores, Parlamento Andino. Tenemos también 36 fórmulas presidenciales que han sido registradas en Declara +, un sistema que ha sido mejorado, muy amigable y que permite ingresar toda la documentación para ingresar la solicitud de candidatos”, indicó.​

El sistema Declara + representa una mejora tecnológica implementada por el JNE para facilitar el proceso de inscripción. Además, algunas agrupaciones políticas optaron por realizar el trámite de manera presencial en los Jurados Electorales Especiales, entregando físicamente la documentación requerida.​

Esta modificación legal llega a menos de un año de las elecciones municipales y regionales, generando un contexto electoral más flexible para la conformación de listas de candidatos en todo el territorio nacional.