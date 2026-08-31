El Gobierno anunció el envío de efectivos de la Policía Nacional desde Lima hacia La Libertad para reforzar las intervenciones frente a los recientes hechos de violencia registrados en la región. La medida fue comunicada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, luego de una reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

El premier estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Interior, César Astudillo. Belaúnde se trasladará a la zona para supervisar las operaciones de las Fuerzas Armadas, mientras el Ejecutivo evaluará los primeros reportes de las intervenciones.

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Jefe de Gabinete, Luis Galarreta, reiteró la necesidad de que se apruebe el pedido de facultades. Esto al referirse sobre el secuestro de un empresario en Trujillo. El titular de la PCM añadió que necesitan que se necesita reforzar el servicio de inteligencia, entre… pic.twitter.com/vfL0lEYvgX — Canal N (@canalN_) August 31, 2026





Despliegue de efectivos en La Libertad

El jefe del Gabinete confirmó que contingentes especiales de la Policía ya fueron enviados hacia la región. Los agentes participarán en intervenciones estratégicas destinadas a responder a los recientes hechos delictivos y determinar a los responsables.

El Gobierno también prevé la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad. El ministro de Defensa tendrá a su cargo la supervisión de las operaciones en el terreno junto con los mandos militares.

Premier insiste en delegación de facultades

Durante su pronunciamiento, Galarreta resaltó la necesidad de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Según explicó, el objetivo es ampliar las capacidades del servicio de inteligencia para obtener información y detectar con anticipación a las organizaciones criminales.

El premier sostuvo que esta herramienta permitiría fortalecer la respuesta estatal frente a la violencia, independientemente del origen de los enfrentamientos registrados. En ese contexto, explicó que el Ejecutivo busca contar con mayores capacidades para anticiparse a las actividades delictivas.

La declaración de Galarreta estuvo centrada en la necesidad de ampliar las herramientas disponibles para las labores de inteligencia y prevención. Sobre este punto, sostuvo lo siguiente.

“Quiero dejar algo en claro y es, justamente, la necesidad y urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día, es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá si son arreglos de cuenta o no, porque finalmente hay violencia en la ciudad, que es lo que queremos frenar”, sostuvo.

¿En qué consiste el proyecto de delegación de facultades?

El pedido de facultades incluye medidas destinadas a ampliar las atribuciones del Estado frente a las organizaciones delictivas. El Ejecutivo también plantea establecer una clasificación de determinadas bandas como grupos hostiles o terroristas.

La propuesta contempla que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de manera directa frente a estas organizaciones bajo el marco legal que se establezca. Asimismo, se evalúa otorgarles funciones de control perimétrico en los establecimientos penitenciarios.

Rafael Belaúnde mantiene en elaboración los estudios técnicos relacionados con estas medidas. El Gobierno deberá definir los mecanismos para su eventual aplicación una vez que se determine el alcance de las facultades solicitadas.