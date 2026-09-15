La presidenta Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031 en la institución educativa 1211 José María Arguedas, en Santa Anita.

La propuesta contempla recuperar una evaluación para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) y desarrollar nuevos procesos para quienes ya ejercen la docencia.

Balance

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que volverá a exigir una prueba nacional para quienes busquen ingresar a la CPM.

“Se dio una llamada reforma de la carrera pública magisterial que de alguna manera deformó el espíritu meritocrático de esta norma”, dijo el ministro de Educación, José Antonio Chang.

Chang cuestionó que actualmente existan ocho niveles de desarrollo profesional sin que se hayan realizado, a su juicio, las evaluaciones necesarias para ubicar a los profesores según sus niveles de desempeño.

El titular del Minedu presentó también un diagnóstico sobre la formación de los maestros.

Según las cifras expuestas, de los 397,950 docentes de escuelas públicas, el 22.5% declaró conocer todos los aspectos del currículo, mientras que el 77.5% señaló conocer solo algunos.

Medida

Chang anunció que el Gobierno elevará las exigencias para ingresar a la CPM.

“Nuevamente iremos a la prueba nacional exigiendo una nota mínima de 14 y en la etapa descentralizada también se exigirá la misma nota”, sostuvo.

El ministro también anunció el Programa Nacional de Excelencia Docente, que combinará capacitación y evaluación para los maestros.

“Que le dé garantía a los profesores de que no será una evaluación punitiva, esta es una evaluación formativa”, explicó Chang.