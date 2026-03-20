El presidente José María Balcázar reveló que su gobierno evalúa la posibilidad de insistir en una audiencia con el papa León XIV, luego de que se postergara la visita oficial al Vaticano que había coordinado el gobierno anterior. Aunque el mandatario aclaró que este tema no figura entre sus prioridades inmediatas, confirmó que el sumo pontífice ya solicitó viajar al Perú en noviembre de este año.

Durante una entrevista en Exitosa, el jefe de Estado detalló las gestiones que su Ejecutivo realiza para preparar la visita del Santo Padre al país. En esa línea, destacó que las coordinaciones avanzan principalmente en materia de seguridad para garantizar el éxito del evento.

Medidas de seguridad

El presidente subrayó que el sumo pontífice es bienvenido en el Perú y que su gobierno trabaja para asegurar que su llegada en noviembre se desarrolle sin inconvenientes de ningún tipo. Balcázar precisó que la Policía Nacional ya colabora en los preparativos para brindar la protección necesaria al líder de la Iglesia Católica.

El mandatario enfatizó que el éxito de la visita depende de una organización impecable que evite cualquier tipo de dificultades logísticas o de seguridad durante la estadía del pontífice.

“Todas las circunstancias cuando el papa llegue en noviembre no debe tener ningún tipo de dificultades para que su venida al Perú sea todo un éxito. Eso es lo que estamos trabajando”, expresó.

El expresidente José Jerí había establecido contacto con el Vaticano para organizar una visita oficial del Santo Padre, pero el cambio de gobierno impidió que se concretara el viaje. El nuevo gabinete analiza si insistir en una audiencia previa con el papa o esperar directamente su llegada programada para noviembre.