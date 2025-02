Con su juramentación como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Leslie Urteaga Peña no solo retornó al gabinete que integró entre diciembre de 2022 y setiembre de 2024 al frente del sector Cultura, sino también se convirtió en la ministra número 61 que la presidenta Dina Boluarte, designó durante sus más de 25 meses de gestión.

La noche del viernes último la mandataria juramentó a tres nuevos ministros de Estado; José Salardi Rodríguez, como ministro de Economía y Finanzas; Fanny Montellanos Carbajal, como titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Leslie Urteaga, como titular del MIDIS.

De los tres cambios, el más reclamado fue el del extitular del MIDIS, Julio Demartini, quien no solo se libró de una censura en el Congreso, sino contra quien el Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para ser investigado por el presunto delito de obstrucción a la justicia y negociación incompatible, en el marco de las negociaciones por el caso Qali Warma.

CAMBIOS. Otros cambios esperados eran del titular de Justicia, Eduardo Arana, contra quien el Poder Judicial autorizó el levantamiento de sus secreto de comunicaciones como parte de la investigación preliminar que se le sigue a raíz del caso “Los cuellos blancos del puerto”; y del titular del Interior, Juan José Santiváñez, que lleva ocho meses y 15 días en el cargo pese a las críticas a su gestión por el creciente nivel de criminalidad y violencia que enfrenta el país.

Si tenemos en cuenta que existen 19 ministerios, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los constantes cambios ocurridos representan la renovación total de tres gabinetes, lo que evidencia una alta rotación particularmente en sectores como Interior y Educación, que han tenido seis y cinco titulares, respectivamente, desde diciembre de 2022.

Las 61 designaciones de ministros (tres de ellos ocuparon dos ministerios cada uno) integraron e integran los tres gabinetes de Dina Boluarte. El primero fue encabezado por el efímero premier, Pedro Angulo, que a los 11 días de ser nombrado fue sustituido por Alberto Otárola, quien permaneció durante un año y dos meses. Lo reemplazó el actual titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, quien asumió el cargo el 7 de marzo de 2024 y lleva 10 meses y 24 días de gestión.

TRES MESES. De acuerdo a estas cifras, el período de permanencia de un ministro en el actual Gobierno es de tres meses. Sin embargo, existen algunos integrantes del gabinete que han tenido una larga permanencia, entre ellos Julio Demartini, quien ocupó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante más de dos años, desde el 10 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero pasado.

Actualmente los ministros de mayor permanencia son el de Salud, César Vásquez, con más de un año y siete meses; el de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, con más de un año y 4 meses; de Trabajo, Daniel Maurate, con más de un año y cuatro meses, y de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes con más de un año cuatro meses.

Como se conoce, César Vásquez es militante de Alianza Para el Progreso (APP), agrupación política aliada del actual gobierno, y su gestión al frente del Ministerio de Salud se ha caracterizado por la contratación en puesto claves del sector de militantes de dicho partido político y por su constante defensa a Dina Boluarte, investigada por la Fiscalía de la Nación por diversos casos como “Cofre”, “Rólex” y sus cirugías, entre otros.

COMPARACIÓN. Los 61 ministros en la era Boluarte representan una alta rotación en cada sector, si se compara con lo ocurrido en el período gubernamental del expresidente Ollanta Humala, que nombró a 67 ministros durante cinco años de gobierno; y el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García, quien nombró alrededor de 67 ministros.

Sin embargo, también hubo una alta rotación en la gestión de más de dos años y ocho meses de Martín Vizcarra, quien designó alrededor de 100 ministros.

De otro lado, el gobierno de Dina Boluarte también se caracteriza por tener ministros que han durado pocos días, entre ellos el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, quien tras estrenarse como el primer premier de este gobierno el 10 de diciembre de 2022 renunció a los pocos días en medio de las protestas contra el nuevo régimen.

SE PLATICARON CAMBIOS. El presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén trató de minimizar un hecho que ha menoscabo su posición en el gobierno: tres ministros fueron removidos de su Gabinete la noche del viernes, cambios que él, por la mañana, había descartado.

Pero -horas más tarde- la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos titulares de Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Economía.

“De momento, no tengo que anunciar cambios ministeriales, pero esto depende de la señora presidenta”, había declarado Adrianzén a los medios de comunicación.

Sin embargo, este sábado, después de los cambios de anoche, el jefe del Gabinete dijo que, desde hace “un par de semanas”, él y la mandataria comenzaron a barajar algunas opciones.

Su explicación es que rehusó dar esa información a los periodistas para no generar “una desestabilización”. “El diálogo con la presidenta es constante y este tema del refresco del gabinete era un tema que lo veníamos conversando semanas atrás. La evaluación es constante; sin embargo, empezamos a barajar algunas opciones hace un par de semanas”, declaró en el programa Enfoque de los Sábados de RPP.

PRUDENTE. Consultado sobre por qué no reveló esa información a la prensa cuando se le hizo la consulta, Adrianzén Olaya respondió que no puede dar esos detalles, porque podría generar “una desestabilización” en las carteras ministeriales y, en su opinión, sería poco “prudente”.

“Imagínate que, de pronto, estemos viendo el cambio de cualquier ministro y yo digo: ‘Estoy evaluando sacar a tal ministro’. Sería poco prudente. Son temas que yo lamento las preguntas que me hacen, pero no puedo si no decir lo que digo permanente: ‘Todos estamos en evaluación y los detalles se conocen cuando la decisión se hace pública y no antes’ [sic]”, aseveró.

Sobre la permanencia del ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el premier manifestó que ambos cuentan con la confianza de Dina Boluarte, por lo que continuarán en constante evaluación, además de confiar en qué sabrán enfrentar las investigaciones que se les sigue actualmente.