El presidente José Jerí anunció este lunes 5 de enero, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, que en los próximos días presentará el Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana multisectorial. El mandatario destacó que esta hoja de ruta contra la delincuencia debe trascender su gestión y ser implementada por quien gane las elecciones generales de 2026.​

“En los próximos días presentaremos el Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que es la hoja de ruta que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos. Un documento, una hoja de ruta que implementaremos progresivamente y que esperamos que sea empleado también para que quien gane las próximas elecciones porque esto es un asunto no de Gobierno, sino de Estado”, señaló Jerí.​

El mandatario enfatizó que este 2026 marcará un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia, dejando atrás métodos obsoletos para adoptar nuevas estrategias más efectivas.

El jefe de estado expresó confianza en la recuperación económica del Perú de cara al nuevo año.

“No vamos a defraudar las expectativas de los peruanos. Los retos para nuestro país son significativos”, acotó durante su intervención ante las máximas autoridades judiciales.​

Finalmente, Jerí instó a los poderes del Estado a superar diferencias y trabajar coordinadamente.

“Estoy convencido que con la entrega de cada uno de nosotros hoy presentes acá vamos a enfrentarlos desde nuestros espacios con transparencia y determinación. Cualquier diferencia, tenemos la vía del diálogo para salir adelante frente a los desafíos y problemas”, concluyó.