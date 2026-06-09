Este martes, el Ejecutivo tomó juramento a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo. El funcionario asume la conducción del sector tras la renuncia de José Reyes Llanos, presentada el pasado 3 de junio.

El nuevo titular del Mincetur cuenta con experiencia en distintas entidades públicas vinculadas a gestión, asesoría legal y programas de desarrollo estatal. Antes de asumir el ministerio, fue presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida).

Gómez Vela también se desempeñó como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Asimismo, ocupó el cargo de secretario técnico del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado de Provías Descentralizado.

Con su nombramiento, pasa a dirigir una de las carteras encargadas de la promoción de exportaciones, inversiones y turismo. Su designación fue oficializada durante la ceremonia de juramentación realizada por el Poder Ejecutivo.

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo



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¿Por qué renunció José Reyes?

El nuevo ministro reemplaza a José Reyes Llanos, quien presentó su renuncia irrevocable el pasado 3 de junio mediante una carta dirigida al presidente José María Balcázar. En el documento explicó que su decisión estaba relacionada con criterios profesionales y principios que considera necesarios para el ejercicio de la función pública.

En su carta, el exministro hizo referencia al manejo de asuntos vinculados con las relaciones internacionales y los acuerdos suscritos por el Estado peruano. Según indicó, este tipo de decisiones requiere una evaluación que vaya más allá de los efectos inmediatos.

El exministro sostuvo que los compromisos internacionales deben analizarse considerando los intereses permanentes del país.

“Considero que la conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata, sino también una ponderación integral de los intereses permanentes del Estado”, argumentó.

La dimisión de Reyes se produjo un día antes de que acudiera al Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio. La citación estaba relacionada con la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil.

Dicho acuerdo fue suscrito en 2016 y aprobado por el Senado brasileño en 2017. Sin embargo, hasta la fecha no ha entrado en vigor en territorio peruano.

La moción de interpelación fue promovida por legisladores de Somos Perú, Alianza para el Progreso, Bloque Democrático Popular y otras bancadas. El documento incluía 20 preguntas orientadas a esclarecer la posición del Poder Ejecutivo respecto al tratado y las razones por las que su ratificación continúa pendiente.