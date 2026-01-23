El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso encargar de manera temporal la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) a la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, con el fin de garantizar la continuidad de la gestión institucional.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 032-2026-JUS, ante la vacancia del cargo de presidente del Consejo Nacional Penitenciario.

El encargo se realizará en adición a sus funciones y se mantendrá vigente hasta que se designe al titular del cargo, con el objetivo de no interrumpir la conducción del Inpe.

Valdez Tejada ejerce el cargo de viceministra desde el 13 de noviembre de 2025 y su labor se desarrolla de manera articulada con las políticas y lineamientos del sector Justicia.

La viceministra cuenta con formación en Derecho y Ciencias Políticas, estudios de posgrado en gobierno y gestión pública, y más de diez años de experiencia en el sector público.

La encargatura busca fortalecer la conducción del Inpe y asegurar un proceso ordenado y técnico en el marco de la transición hacia la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

Fue candidata por Podemos Perú

Shadia Valdez fue militante y candidata al Congreso por Podemos Perú en las elecciones de 2021, partido liderado por José Luna Gálvez , aunque no resultó electa.

Se desempeñó como asesora de Luna y ocupó la jefatura del Área de Servicios de Información del Congreso hasta octubre de 2025. Asimismo, registró una afiliación previa a Solidaridad Nacional.