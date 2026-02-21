La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que rechazó que se esté evaluando otorgar algún tipo de gracia, incluidos indultos, a favor de personas procesadas o condenadas.

“La presente aclaración se formula con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la República ante el Congreso”, cita el pronunciamiento.

Asimismo, se subrayó que el gobierno asumido por José María Balcázar se limitará a “garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país”.

No saldrá

Este pronunciamiento se da luego de que el expresidente Pedro Castillo presentara una solicitud formal de indulto presidencial ante el mandatario Balcázar.

El pedido quedó registrado en la mesa de partes de Palacio de Gobierno el jueves 19 de febrero.

El exmandatario, quien cumple una condena en primera instancia de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de rebelión tras su fallido golpe de Estado en 2022, firmó el documento desde el penal de Barbadillo.

En la carta, solicitó el indulto presidencial pese a no contar aún con una sentencia firme. Argumentó el “principio de humanidad” y apela a la “palabra empeñada” por el presidente Balcázar.

Además, invocó el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a otorgar indultos.

No obstante, antes del último comunicado, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de liberar a Castillo tras jurar como presidente de la República, ante lo cual afirmó que el indulto no está en agenda y que el expresidente debe seguir el curso de su proceso penal.

“Lo que yo sé es que el expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos”, declaró a la prensa.