El gobierno de José Balcázar observó formalmente la autógrafa de ley vinculada a la delimitación territorial entre Tacna y Moquegua, una decisión que se produjo en medio de protestas y movilizaciones registradas en el sur del país. La medida fue comunicada al Congreso mediante el Oficio N.° 196-2026-PR, fechado el 30 de junio, para que la iniciativa vuelva a ser evaluada.

La norma observada regula tramos específicos en el sector de Jorge Basadre y busca fijar criterios sobre los límites territoriales en Tacna. El texto generó controversia porque autoridades y ciudadanos de Moquegua sostienen que incluiría áreas agrícolas y comunales que consideran parte de su jurisdicción.

#PrimeroAlas8 El gobierno observó la ley sobre los límites entre Moquegua y Tacna. La gobernadora regional Gilia Gutiérrez dijo que "estaba confiada" que el presidente José Balcázar no iba a "firmar un error"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/iaUEwL63nu — Canal N (@canalN_) July 1, 2026

Ejecutivo envió observaciones al Congreso

En el documento remitido al Parlamento se señala que la iniciativa pretende regular la colindancia entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave, incorporando memorias descriptivas y coordenadas geográficas. El Ejecutivo indicó que la revisión se realiza en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú.

Con esta decisión, la promulgación de la ley queda suspendida temporalmente mientras el Congreso analiza las observaciones presentadas por el gobierno. El oficio fue firmado por el presidente José Balcázar y por el jefe del Gabinete, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

¿Qué dijo la gobernadora de Moquegua?

Tras la polémica generada por la norma, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, se trasladó a Lima junto a alcaldes provinciales para reunirse con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Luego de conocerse la decisión del Ejecutivo, la autoridad regional expresó confianza en que el tema sea revisado nuevamente.

En declaraciones a Canal N, Gutiérrez sostuvo que la región considera afectados sus derechos territoriales y defendió los límites que Moquegua reconoce como propios.

“Sentimos que han vulnerado nuestros derechos y pretenden cercenar territorio moqueguano, específicamente en la comunidad de Quebrada Honda”, indicó.

La gobernadora también pidió que el nuevo análisis parlamentario se base en criterios técnicos para evitar conflictos entre regiones vecinas.

La observación del Ejecutivo coincidió con el paro indefinido y las protestas realizadas en Moquegua contra la norma aprobada por el Congreso. Durante las movilizaciones se registraron bloqueos en vías interprovinciales, mientras los manifestantes señalan que la iniciativa incorpora sectores de la comunidad campesina de Quebrada Honda dentro de Tacna y piden su revisión.