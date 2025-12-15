El Gobierno formalizó el Cuadro de Mérito del Proceso de Ascenso por Concurso al grado de teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP), correspondiente al año 2025 – Promoción 2026, mediante una norma publicada este lunes en el diario oficial El Peruano.

La Resolución Suprema N.° 363-2025-IN oficializa la relación de oficiales generales que obtuvieron los más altos puntajes en el proceso de evaluación, de acuerdo con la propuesta presentada por la Junta Selectora el pasado 12 de diciembre.

Sustento legal del proceso de ascenso

El procedimiento se desarrolló conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 31873, norma que regula los procesos de ascenso del personal de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con el marco legal vigente, el ascenso de los oficiales generales de la PNP es otorgado por el presidente de la República, previa propuesta del Ministerio del Interior, garantizando criterios de mérito, legalidad y transparencia.

La resolución suprema fue refrendada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, validando formalmente el proceso.

Fortalecimiento de la carrera policial

Con esta decisión, el Poder Ejecutivo culmina una etapa clave del proceso de ascensos institucionales, fortaleciendo la línea de mando y la carrera profesional dentro de la Policía Nacional del Perú.

Ascensos al grado de general de armas y de servicios

De manera complementaria, el Gobierno también publicó la Resolución Suprema N.° 364-2025-IN, mediante la cual se formaliza el Cuadro de Mérito del Proceso de Ascenso por Concurso al grado de general de armas y de servicios, correspondiente al año 2025 – Promoción 2026.

Esta resolución incluye a oficiales de las especialidades de abogados y médicos, quienes superaron el proceso de evaluación establecido por las juntas selectoras, reafirmando el derecho al ascenso conforme a la normativa vigente.

El dispositivo ratifica el principio de meritocracia como eje central de la gestión del personal policial y consolida el orden institucional dentro de la PNP.