El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Never Patrik Miranda Aburto como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en reemplazo de Manuel Augusto Montes Boza.

La designación fue formalizada mediante la Resolución Suprema N° 141-2026-JUS, publicada en el diario El Peruano. Con esta medida, Miranda Aburto asume la máxima autoridad de la Sunarp, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

La resolución recuerda que, de acuerdo con la Ley N° 26366, el superintendente nacional de la Sunarp es designado por el presidente de la República a propuesta del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme al marco legal que regula el Sistema Nacional de los Registros Públicos.

Asimismo, el documento señala que el nombramiento se realizó en cumplimiento de la Ley N.° 31419, que establece los requisitos de idoneidad para el acceso a cargos de alta dirección y funcionarios de libre designación y remoción en el Estado.

En una resolución complementaria (Resolución Suprema N° 140-2026-JUS), el Ejecutivo aceptó la renuncia de Manuel Augusto Montes Boza al cargo de superintendente nacional de la Sunarp y le expresó su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

Ambas resoluciones fueron suscritas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra.