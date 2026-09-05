El Poder Ejecutivo oficializó este sábado una serie de cambios en las representaciones diplomáticas del Perú en el exterior, entre los que figuran los nombramientos de Carlos Tubino como embajador en Argentina, Aurelio Pastor ante la OEA y Carlos Pareja ante la ONU. Las disposiciones fueron formalizadas mediante resoluciones supremas suscritas por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, como parte de los cambios en distintas misiones peruanas.

Carlos Tubino fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Argentina, en reemplazo de Carlos Chocano. La resolución correspondiente dispone la entrega de las cartas credenciales y los plenos poderes necesarios para que pueda iniciar sus funciones en Buenos Aires.

Tubino es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú y desarrolló parte de su trayectoria pública en el Congreso. Fue elegido parlamentario por Ucayali y también presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, además de ejercer la representación política de su bancada.

Mientras que, Aurelio Pastor fue designado como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington. El exministro de Justicia ocupó anteriormente una cartera ministerial durante el segundo gobierno de Alan García y también fue congresista por San Martín.

Carlos Pareja, por su parte, fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El cargo comprende la conducción de la delegación peruana ante este organismo internacional.

Nuevos representantes en Suiza y Tailandia

La Cancillería también oficializó el nombramiento de José Recoba Martínez como representante permanente del Perú ante la Confederación Suiza y los organismos internacionales con sede en Ginebra. De esta manera, Recoba asumirá la conducción de la misión peruana en esa ciudad.

Asimismo, el embajador Carlos Amézaga Rodríguez fue designado para encabezar la representación diplomática del Perú en Tailandia. Su nombramiento forma parte del conjunto de resoluciones emitidas para renovar distintas misiones en el exterior.

¿Qué otros cambios dispuso el Ejecutivo?

Entre las disposiciones publicadas también figura la culminación de las funciones de Manuel Cacho-Sousa como representante diplomático del Perú en Italia. La Cancillería estableció además el término de la misión de Carlos Herrera en Francia.

La exministra Jennifer Contreras Álvarez fue designada para encabezar la misión del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con sede en Roma. En Francia, Carlos Díaz Villanueva asumirá la representación peruana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París.

Las resoluciones supremas fueron emitidas por el Poder Ejecutivo y cuentan con la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá. Los nuevos representantes deberán cumplir con los procedimientos correspondientes para asumir formalmente sus funciones en cada misión diplomática.