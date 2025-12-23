La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026 estaría a punto de ser promulgada por el Gobierno de José Jerí.

Así lo dio a entender el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo De La Cruz, quien señaló que el único cuestionamiento del Ejecutivo a la autógrafa es en torno a la redacción de un párrafo vinculado a la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

El ministro explicó que el punto en cuestión está relacionado con una parte de la autógrafa que menciona el cumplimiento de una normativa o “lo que ocurra primero”, lo que ha generado dudas sobre su interpretación.

Bravo De La Cruz descartó que este análisis implique detener o modificar el fondo de la norma aprobada por el Congreso. Además, remarcó que las correcciones se limitarán a afinar la coherencia legal del texto, garantizando que la aplicación del Reinfo se mantenga sin retrasos. “No creo que encontremos mayor dificultad sobre la misma; no hay observación alguna salvo lo que ha indicado el presidente”, precisó a RPP.

El presidente Jerí, por su parte, dijo que espera el informe técnico del Minem para decidir si promulga la norma.