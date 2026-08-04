La presidenta Keiko Fujimori anunció desde Piura que el Ejecutivo presentará la próxima semana el proyecto de ley para solicitar facultades legislativas al Congreso.

“Pienso que la próxima semana debe estar presentándose (...) Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos, por ejemplo, los viceministros”, dijo a la prensa.

Según Fujimori, la demora se debe a “trabas burocráticas” que estarían resolviéndose en los próximos días.

La mandataria explicó que el pedido será sustentado ante el Parlamento. “No voy a adelantar nada, porque esa es la labor del primer ministro y será él quien sustente con argumentos y se empiece un debate de fondo”, manifestó.

Lo que sí mencionó fue que los temas a tratar son la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno El Niño.