El candidato a la Alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, se refirió a la presunta denuncia de su hijo por agresión sexual y dijo que “es falsa”, ya que el “QR del documento no dirige a ningún lado”.

A través de su cuenta en Twitter, indicó que no es la primera vez que se difunde una denuncia falsa en su contra, aunque en esta ocasión remarcó que “han cruzado la línea” con lo que llamó “campaña sucia”.

“Con mi honor en juego, coordinaré una rueda de prensa para aclarar toda esta situación. Para acusar, puede ser en cualquier momento, pero para defenderse legalmente uno debe esperar a que sea horario notarial”, expresó.

“Pero, como he mencionado anteriormente, yo no tengo denuncias. Y como candidato a la alcaldía me manifiesto buscando ser siempre transparente y poder contar con su confianza siempre”, agregó.

En ese sentido, Alegría refirió que esta situación es un “esfuerzo patético” por hundir su candidatura. También aseveró que están “jugando” con la dignidad de una persona.

“No quiero que intoxiquen más esta campaña. Aquí estamos gente decente dando la lucha por Lima en contra de la corrupción”, sentenció.

[PRONUNCIAMIENTO]



🚫No es la primera vez que se difunde una denuncia falsa en mi contra. Sin embargo, han cruzado la linea con su #campañasucia.



Hoy, un medio de comunicación ha emitido un reportaje en el que se presentan acusaciones muy graves contra mi persona (1/4) pic.twitter.com/QCtFHCxvGQ — Gonzalo Alegría (@AlegriaVarona) September 20, 2022

Como se recuerda, Gonzalo Alegría fue denunciado por su hijo por presunta violencia psicológica y sexual ante la comisaría de Orrantia, en San Isidro, según informó Nativa en un reportaje.

