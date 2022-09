El candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, fue denunciado por su hijo por presunta violencia psicológica y sexual ante la comisaría de Orrantia, en San Isidro, según informó Nativa en un reportaje.

En aquel documento mostrado por dicho medio, se detalla que presuntamente en marzo de 2021, el postulante al sillón municipal de Lima habría obligado a su primogénito a acudir a San Juan de Lurigancho para que firme unos papeles de alquiler por él para ayudar a un candidato presidencial de las últimas elecciones.

El hijo de Alegría narra que en aquella ocasión se desmayo en varias oportunidad durante el trayecto, pues recién había sido operado. Por ese mismo motivo señala que se negó a acudir al lugar en un primer momento, pero finalmente fue obligado por su padre.

Asimismo, en la denuncia se indica que en una ocasión el postulante a la Alcaldía de Lima le mostró los genitales a su primogénito y le pidió que él hiciera lo mismo, pero este se rehusó.

Sumado a ello, el hijo de Gonzalo Alegría lo acusó de invitarlo a tener relaciones sexuales con él y otros hombres, y de ver juntos material pornográfico.

Respuesta de Gonzalo Alegría

Al ser consultado por el caso, el candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú aseguró que dicha denuncia no existe y amenazó a la periodista y su medio con querellarlos.

“¿Y qué va a hacer? ¿Va a usar eso en mi contra diciendo que es verdad? Yo le pregunto a usted, si yo le llevo un documento de que esa denuncia no existe, ¿usted va a tener el coraje de guardar ese papel o me voy a tener que querellar con usted? (…) Esa denuncia no existe”, manifestó a Nativa.

