Este lunes, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O’Diana, anunció que los gremios de transportistas acordaron que el próximo paro en Lima y Callao será este miércoles 14 de enero.

Durante una entrevista con Exitosa, el dirigente señaló que la decisión fue tomada a raíz de las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. El premier acusó a varios trabajadores de formar parte de organizaciones extorsivas.

“Esto ha generado que el señor Héctor Vargas que anunció un paro el día 13 y el señor Ojeda, [que] anunció para el día 15, ayer nos hayamos tenido que reunir de emergencia y hemos acordado cambiar la fecha”, relató en Exitosa.

Finalmente, el dirigente de transportes indicó que anunciarán la nueva fecha del paro durante una conferencia de prensa al mediodía.