El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, afirmó que está dispuesto a presentar cuestión de confianza, cuantas veces sean necesarias, ante el Congreso de la República porque así está establecida en la Constitución Política del Perú de 1993.

“Nos obligarían a ello, no porque nosotros queremos. Nos obligarían a pedir la cuestión de confianza uno, dos veces y tres veces, qué sé yo, porque para eso está la Constitución. La Constitución es para dar cumplimiento, no está de adorno. Si dice que cuando hay un entorpecimiento en los trabajos y hay una actitud obstruccionista, pides la confianza. Si continúan, pides la confianza. Si continúa, el país tomará decisiones”, dijo ante la prensa en Cusco.

Asimismo, el premier cuestionó que algunas bancadas parlamentarias de derecha se hagan llamar “muro de contención” y pidió que entiendan que están en una democracia.

“Muro de contención, contra qué. ¿Contra este pueblo? Contra los pueblos profundos, ellos tienen que entender que están en un país democrático donde las mayorías mandan y las minorías, por más que estén en contra, se sujetan. Eso es el principio democrático y tienen que reivindicar no más, porque esta vez en 200 años el pueblo es mayoría, pero en las anteriores ellos siempre han tenido el poder”, afirmó.

Guido Bellido: “Si hay entorpecimiento y una actitud obstruccionista, pides la confianza”. Fuente: Canal N

Guido Bellido también respondió sobre la investigación que sigue la Fiscalía al partido político Perú Libre, fundado por Vladimir Cerrón. Indicó que servirá para esclarecer los hechos y rechazó el recibimiento de dinero ilícito.

“Es parte de una investigación que se viene desarrollando, eso conviene porque va a poder evidenciar que no habido fondos ilícitos que hayan participado en la campaña. Ustedes, acá la prensa de Cusco, sabe que nosotros no hemos pintado, no hemos puesto banderolas. Hemos usado los medios de comunicación para llegar a nuestros hermanos y de manera presencial como estamos llegando acá”, expresó.

“Ese ha sido nuestro mecanismo y nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda de que en el proceso de la campaña no ha participado ningún dinero que sea proveniente de los fondos prohibidos. Es importante las facultades que tiene el Ministerio Público y en su autonomía que cumpla los procedimientos y demás”, agregó.

