En el mismo día en el que se cumplieron 53 años del golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado, cuya dictadura expropió empresas e implantó un modelo intervencionista estatal, el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones anunció una “Segunda Reforma Agraria”.

Como cereza del pastel, el premier Guido Bellido lanzó ayer un nuevo ultimátum al primer poder del Estado.

Desde la explanada del Parque Arqueológico Sacsayhuamán, en Cusco, el presidente Pedro Castillo, junto al jefe del Gabinete y otros ministros de Estado, oficializaron el lanzamiento de la Segunda Reforma Agraria, un programa que, de acuerdo con el Gobierno, busca promover la inclusión social de los más 2.2 millones de pequeños productores de la agricultura familiar.

En el evento, el primer ministro declaró en quechua y formuló una nueva amenaza al Parlamento.

“Quieran o no, para que haya una segunda reforma agraria nuestro presidente pedirá una ley al Congreso, con presupuesto, hermanos y hermanas. Si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, enfatizó según una traducción que difundió El Comercio, en clara alusión a un cierre del primer poder del Estado.

El mensaje caló en cientos de pobladores en la citada explanada, quienes vociferaron al unísono: “¡Cierren el Congreso!”.

“Los que trabajaremos la tierra, los campesinos, toleramos poco. No le tenemos miedo a nadie. Cualquiera de nosotros tenemos dos manos, dos pies, dos ojos, una cabeza, vamos a estar parados. Por eso, señor ministro de Agricultura haz un planteamiento claro sobre cuántos miles de soles necesitas para la segunda reforma agraria”, agregó Bellido.

El mensaje de amenaza a otro poder del Estado también evoca, sin duda, el que ofreció el general Juan Velasco Alvarado en su discurso para la reforma agraria del 24 de junio de 1969. “El gobierno no tolerará políticas de quienes traten de entorpecer la reforma agraria, en perjuicio de los intereses del campesinado y de la sociedad. En esto, seremos inflexibles”, manifestó el dictador en aquella ocasión, desde Palacio de Gobierno.

MÁS ATAQUES

En otro momento, el premier aprovechó la oportunidad para referirse a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien el último sábado manifestó -mediante un vídeo en sus redes sociales- que la presencia de Guido Bellido es nefasta para el país y debe ser censurado.

“Escucha Keiko Fujimori, la derecha, esta es nuestra tierra, nuestro país, el sur del Perú, Perusuyo. (...) El fujimorismo dice: ‘No’ a la nueva Constitución, y la prensa dice: ‘No, no, no’. Ahora escuchen el cambio verdadero”, remarcó.

REFUERZO

Más tarde, y para que no quede margen de dudas, el presidente Pedro Castillo apuntaló el mensaje de su premier investigado por terrorismo, pues al referirse a la Segunda Reforma Agraria aseguró que “no traicionará su compromiso con los peruanos”.

“Acá no hay una hoja de ruta, un centrismo, acá no hay que ‘voltéate a la derecha’; acá manda el pueblo, hay un gobierno elegido por los agricultores”, afirmó.

Desde el Cusco, el mandatario remarcó que, “en primer, segundo y tercer lugar”, está el pueblo.

“Quiero dejar muy claro que esta segunda reforma agraria y este clamor de pueblo no busca expropiar tierras, ni afectar derechos de propiedad de nadie”, precisó.

Asimismo, el mandatario destacó los supuestos logros que tuvo la desastrosa reforma agraria impulsada por Velasco Alvarado. Señaló que dicho proceso permitió una mayor justicia social, pues se terminó con el sistema de “patrones y hacendados”.

Propuesta. De acuerdo con el Gobierno, la segunda reforma agraria busca orientar las políticas públicas a favor del desarrollo de la agricultura familiar, comunera y cooperativa.

Para ello, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha planteado nueve ejes o líneas estratégicas de gestión en distintos sectores, desde la seguridad alimentaria hasta crédito desde un banco de fomento agrario, entre otros.