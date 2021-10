El congresista José Cueto (Renovación Popular) se pronunció acerca del escenario que llevaría al Congreso a evaluar una censura a Iber Maraví o una vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

El jueves inició el recojo de firmas para la moción de censura contra el ministro Iber Maraví, pero el documento aún no se presenta. ¿Qué se espera?

Estamos terminando de juntar las firmas. Tengo entendido que los voceros ya se pusieron de acuerdo porque (la moción) tiene que ser multipartidaria, no solo para llegar al número de votos -que ya los tenemos- para presentarla. Tengo entendido que se va a presentar la otra semana.

¿Se aguarda algún pronunciamiento del Ejecutivo sobre el tema?

No, para nada. Esa es una decisión del Congreso, no tiene nada que ver con el Ejecutivo.

¿El Congreso ya ha tomado una decisión sobre la no permanencia de Maraví en el Gabinete?

Sí, si has seguido el pleno del día jueves te puedes haber percatado que el 80% de todos los congresistas le pidieron al señor Maraví que dé un paso al costado. Y, por supuesto, sabemos que no lo va a hacer, así que haremos que lo dé nosotros.

Van más de dos meses de iniciado el gobierno de Pedro Castillo, ¿más desaciertos que avances?

Grave, para mí. Lo dije y lo sigo diciendo, nos tienen con cortinas de humo por todos lados, inclusive esto del señor Maraví. Si realmente el señor Castillo quisiera que el Perú estuviera saliendo adelante, vería los problemas reales del país, no solo el tema de salud, sino el económico porque a la gente lo que le preocupa es que no tiene trabajo (...). Pero no, nos tienen entreteniendo con el tema del señor Maraví, que si quiere nacionalizar Camisea...

Se observan contradicciones en voces del Ejecutivo, el último caso fue Castillo desautorizando a Bellido sobre Camisea.

¿Ustedes les creen? Yo no le creo. Están trabajando en pared, yo no le creo. Eso es parte pues de un plan para generar justamente ese tipo de situaciones.

Se pidió al presidente que haga un rompimiento claro de Vladimir Cerrón, ¿aún se espera esto?

Lo repito, no lo creo, para mí es lo mismo. Ojalá me equivoque y públicamente también lo diré. Pero han pasado dos meses y desgraciadamente hasta ahora no me he equivocado.

¿Y respecto a que el presidente retire a Bellido y al ministro Maraví del Gabinete?

No le creo nada. Una cosa es lo que la gente pueda decir, lo que se especula, que están peleando un grupo o el otro grupo. El hecho es que no hay nada.

¿Qué situación llevaría al Congreso a evaluar una posible vacancia?

Lo de la vacancia lo he escuchado a varias personas en el Congreso (...). En el momento en que él (Castillo) quiera ir en contra de la Constitución, estará yendo en contra del ordenamiento jurídico y simplemente se verá la posibilidad de que se le vaque. Ahora todavía creo que estamos en una situación media híbrida. Hay gente que dice que quiere vacarlo. Si presentan la cuestión de confianza y empiezan a disparar y a hacer lo que les da la gana, nos tenemos que fajar y buscaremos la vacancia.

