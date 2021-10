El saliente presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, exhortó al gobierno de Pedro Castillo a continuar con la renegociación del reparto de utilidades a favor del Estado por la explotación del gas de Camisea. En conferencia de prensa, Bellido Ugarte agregó que no hay una ruptura en el partido de Perú Libre.

“A la persona, varón o mujer, que asuma la presidencia del Consejo de Ministros debe ponerse en coherencia y sintonía con la población. Ya decidió el jefe de Gobierno, no con los poderes fácticos, no quienes tienen en su poder oligopolios. Además, mi recomendación y pedido urgente especial es que se tiene que continuar la renegociación del gas de Camisea. Eso es un mandato de la población al que no se puede renunciar”, afirmó

El 27 de setiembre, los entonces funcionarios Guido Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, acudieron a las oficinas de la compañía Pluspetrol para presentar un oficio que formaliza el inicio de las renegociaciones con el Consorcio Camisea. La citaba estaba pactada para hoy, pero por los cambios en el Ejecutivo se suspendió.

El jefe de Estado, Pedro Castillo, anunció este miércoles 6 que aceptó la renuncia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y remarcó que el equilibrio de poderes “es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia”. En consecuencia, afirmó que a las 8:00 p.m. se tomará juramento al nuevo Gabinete Ministerial.

MIRA AQUÍ: Estos serían los ministros que se irían del Gabinete Ministerial junto a Guido Bellido

En ese sentido, Bellido Ugarte agradeció a Castillo por la confianza. Además, instó a la ciudadanía a continuar con la recolección de firmas para realizar un referéndum que convoque a una Asamblea Constituyente y así redactar una nueva Constitución, campaña impulsada por Perú Libre.

“Quiero reiterar mi agradecimiento, mi respeto por la confianza al presidente Pedro Castillo por haber asumido el cargo, y creo haberlo desarrollado con decoro, conforme a las promesas de campaña. Finalmente, hago la invocación al pueblo peruano a lograr el referéndum por la Asamblea Constituyente, de no hacerlo cualquier presidente seguirá con las manos atadas a los poderes fácticos”, manifestó.

“El cargo de premier está subordinada a la voluntad del presidente de la República. Uno, cuando asume la responsabilidad no puede preguntar por qué o cómo, el deseo de Pedro Castillo es una orden para nosotros”, agregó.

Por último, Bellido Ugarte no brindó detalles sobre las razones que provocaron su expulsión de la gestión de Pedro Castillo, sin embargo, afirmó haber mantenido un buen clima con el pleno del Gabinete Ministerial.

“Nosotros no sabemos cuáles son las causas (de mi salida). Solo sé que el día de hoy, Pedro Castillo presentó nuestra carta de renuncia y nosotros hemos cumplido. Con respecto a los chats, no sé de qué fuente dicen de cifras y números. Los comentarios que se generan entre un conjunto de ministros o entre dos o tres escapa de la responsabilidad de un presidente del Consejo de Ministros. Yo reitero y si alguien dice lo contrario, que lo demuestre”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

El Presidente de la República, Pedro Castillo, anunció esta tarde mediante una conferencia de prensa que aceptaba la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Además informó la juramentación de un nuevo gabinete ministerial. (Fuente: TV Perú)