El pasado 20 de julio, el congresista y flamante presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, deslindó de ser un supuesto simpatizante de la organización terrorista Sendero Luminoso, luego de que sea cuestionado por ser un admirador Edith Lagos, una senderista que murió cuando participó en un enfrentamiento con la entonces Guardia Republicana (1982).

Así lo dio a conocer en una entrevista realizada en el programa “Milagros Leiva Entrevista” semanas después de conocerse que era un legislador electo.

“Sendero Luminoso es una organización terrorista que ha hecho daño económicamente al país y que hay que deslindar con ello”, sostuvo el parlamentario en aquella ocasión.

Correo se contactó hoy con Guido Bellido para consultarle si es que se ratifica de las declaraciones brindadas a Milagros Leiva sobre Sendero Luminoso y no respondió con un “sí”, a través de un mensaje por WhatsApp.

Ese mismo día, Bellido explicó que se “ha sacado de contexto” la entrevista con la periodista que le consulta sobre Edith Lagos.

“No admiro a Edith Lagos nada, pero hay que ver un tema, hay unos poemas que he visto que me parecen interesantes, pero no la admiro (…) por supuesto (fue una terrorista sanguinaria) ha sido vinculada a acciones que fueron muy terroríficas para el país y hay que tomar una postura al respecto”, manifestó el ahora titular del Consejo de Ministros.

Cabe destacar que, desde su cuenta de Facebook, Bellido publicó –en junio del 2017- “Nuestro mejor homenaje a tí Edith Lagos”. Al respecto, en la entrevista con Inka Visión, dijo que fue “una expresión, asumiendo el derecho que tiene todo peruano de expresarse”, pero aclaró que Lagos “era una sanguinaria”.

Por esa publicación en su red social, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial abrió una investigación preliminar contra Bellido, por el presunto delito de apología al terrorismo.

