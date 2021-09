Sin empacho. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, volvió a referirse a la situación de Venezuela y aseguró -a Correo- que “de ninguna manera puedo considerar a un hermano país una dictadura”.

En una breve comunicación con la página web de este Diario, Bellido aseguró que Venezuela, hoy bajo el régimen del cabecilla del chavismo Nicolás Maduro, es “un país que viene construyendo su propia democracia”.

Consideró que el Perú debe “respetar la autodeterminación” de dicho territorio y no puede “tener una injerencia en un hermano país”.

Consultado por el tuit en contra del vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien sostuvo que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero de este año, el premier explicó su postura.

“Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el presidente Pedro Castillo establece una determinada línea desde la campaña presidencial, donde hemos planteado una línea de trabajo clara. No puede haber un vicecanciller que diga que no hay una autoridad reconocida porque contradice al presidente de la República, quien no está continuando una política de Estado del anterior gobierno; tiene una postura diferente y su prioridad es mejorar las relaciones en Latinoamérica y con todos los países”, aseveró.

MAJADERÍA

El premier añadió que un vicecanciller o un ministro no puede tomar una postura diferente a la del presidente de la República, debido a que sería incoherente e inconsecuente con la actual gestión.

Respecto a la posibilidad de mantener al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, en el cargo, el premier reiteró que tiene las puertas abiertas y que lo más lógico es que deba ceñirse a la política del gobierno.

“Si sus convicciones personales colisionan con la política del gobierno, ahí hay una sola cosa, ¿no? Debe asumir la política de gobierno que se viene implementando o toma otra decisión, ¿qué sentido tendría estar en un gobierno con el que no estás de acuerdo?”, recalcó.

Como se recuerda, el último martes Bellido había adelantado su posición vía Twitter al desmentir las declaraciones del vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien aseguró que desde el 5 de enero de 2021, el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela.

CITACIÓN

Entre tanto, el canciller Óscar Maúrtua fue citado para el martes 28 de setiembre a las 3 de la tarde a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por Ernesto Bustamante, para que responda por la reunión en México entre Maduro y el presidente Pedro Castillo.

Este encuentro, que no figuró en la agenda oficial del mandatario, fue revelado por el propio Bellido en sus redes sociales.

En la sesión del grupo de trabajo congresal también se abordará el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharai Democrática y “la postura real y objetiva respecto de las relaciones” del Perú con Venezuela. Esto último a raíz de lo dicho por Bellido sobre las declaraciones del vicecanciller Luis Enrique Chávez.

La comisión había citado inicialmente a Maúrtua para el lunes 27 a las 11 de la mañana. Sin embargo, el grupo de trabajo informó que el canciller participará ese día en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y que se confirmó su asistencia para el martes 28.

“Espero que de aquí al lunes el presidente de la República haya dado algún mensaje a la nación o una declaración libre a los medios explicando eso, si no será el canciller quien deberá exponerlo toda vez que es él el ministro de RR.EE. y, en consecuencia, quien ejecuta la política exterior del país”, dijo Bustamante a canal N.

Asimismo, Bustamante sostuvo que no se descarta interpelar más adelante al premier Bellido.

Por su parte, la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, consideró -vía Twitter- que el mandatario “le debe una explicación al Congreso” por la reunión con Maduro.

“En la agenda presentada al Congreso para la autorización del viaje del presidente Castillo no estaba prevista ninguna reunión con Maduro. El presidente Castillo le debe una explicación al Congreso”, señaló.

Venezuelan president Nicolas Maduro, with his wife Cilia Flores, speaks during a march for International Youth Day in Caracas, Venezuela on February 12, 2020. (Photo by CRISTIAN HERNANDEZ / AFP)

ACTITUD

La polémica reunión Castillo-Maduro también fue comentada en el Gabinete. Desde Ancón, el ministro de Defensa, Walter Ayala, manifestó que es el presidente “quien lleva adelante la política exterior, así como el canciller”.

“Todos tenemos la libertad de hacer opiniones, pero en concreto es eso lo que dice la Constitución y nosotros somos respetuoso de la misma”, señaló Ayala.

Por su parte, el titular de Justicia, Aníbal Torres, manifestó su respaldo hacia el canciller y señaló que los países deben colaborar de manera conjunta, al margen de las posiciones políticas o económicas que adquieran determinados estados.

“Yo estoy con la expresión del presidente de la República, respaldo al canciller en lo que haya manifestado. Si hay discordancia con su vicecanciller, él tiene que dar sus explicaciones”, dijo el último marte a la prensa.

A su turno, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, se limitó a señalar que lo ocurrido entre el premier y Cancillería puede tratarse de un “malentendido”, por lo que dijo esperar que Bellido y Maúrtua “se pongan de acuerdo”.

