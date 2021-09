Desaire público. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, usó sus redes sociales para desmentir al vicecanciller Luis Enrique Chávez sobre sus declaraciones acerca de que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero de este año.

MIRA ESTO | Nicolás Maduro confirma reunión con Pedro Castillo y anuncia plan para el retorno de 42 mil venezolanos

Junto a ello, virtualmente, humilló al canciller, Óscar Maúrtua, al señalar que puede irse si no está de acuerdo con la política del gobierno a favor de Nicolás Maduro.

En una publicación vía Twitter, Bellido aseguró que lo señalado por el vicecanciller Chávez no corresponde a la postura del Gobierno.

Además, reveló que el presidente Pedro Castillo, quien se encuentra en una gira internacional desde el viernes pasado, sostuvo un encuentro con el líder chavista Nicolás Maduro en el que se abordó una solución a la crisis migratoria. Esta reunión no figura en la agenda oficial difundida desde Palacio respecto a las actividades que sostendría el mandatario en México.

Finalmente, el titular de la PCM señaló en su publicación que si al canciller Óscar Maúrtua o a su vicecanciller no les gusta esa postura “tienen las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas”, escribió en tono majadero.

VERSIONES

El canciller Maúrtua se encuentra acompañando al presidente en sus actividades en Estados Unidos. Ayer, Castillo asistió junto al diplomático a la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por la noche, durante el lanzamiento del comando de campaña “Aristóbulo Istúriz”, Nicolás Maduro dio a conocer que tuvo “una buena conversación” con Castillo, con quien acordó coordinar a nivel de gobierno el retorno masivo de venezolanos a su país, como parte del plan Vuelta la Patria, al que -dijo- se han inscrito 42 personas. Para ello, comentó que buscará el apoyo de la ACNUR y otros organismos internacionales.

Además, el dictador de Venezuela indicó que en la cita también se discutió la compra de productos de la industria y la agricultura peruana para reactivar el comercio con su país.

TE PUEDE INTERESAR | Premier Bellido desmiente a vicecanciller y afirma que Castillo se reunió con Nicolás Maduro

DETALLE

Lo manifestado por el premier ocurre un día después de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez asegurara que desde el 5 de enero de 2021, la posición del Perú es que “no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”.

En declaraciones a la prensa, Chávez sostuvo que el Grupo de Lima se creó “para contribuir a la superación de la crisis institucional de Venezuela y, en ese objetivo, el Perú no ha cambiado”.

El pasado 5 de enero, el Grupo de Lima, a través de una declaración, indicó que los países miembros no reconocían “la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional”, instalada en esa fecha en Venezuela. Ello, tras señalar que este espacio era “producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020, organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”.

Entre los países firmantes se encontraban Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, entre otros.

POSTURA

Cabe recordar que durante su intervención en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en el Palacio Nacional de México, el presidente Pedro Castillo manifestó que el Perú sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo “sin ninguna discriminación”.

En el evento participó Nicolás Maduro, quien tuvo choques verbales con los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou; y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Lacalle sostuvo que su participación en el evento no significaba ser complaciente con países donde “no hay democracia plena” y señaló su preocupación por la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En tanto, Abdo manifestó que su presencia en la actividad no representaba un reconocimiento al régimen de Maduro.

RESPALDO

Entre tanto, desde el distrito de Ancón, el ministro del Interior, Juan Carrasco, sostuvo que si bien respeta la opinión del premier Bellido, respalda la posición de la Cancillería. “Nosotros respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo que ha señalado el encargado de las relaciones exteriores, que en este caso es el canciller Maúrtua”, expresó.

Asimismo, precisó que los ministros son designados por el jefe de Estado y será él “quien determine cualquier situación, cualquier tipo de opinión al respecto”.

A su vez, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “el Perú nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela”.

“Estas relaciones se han mantenido durante las administraciones pasadas y se encuentran actualmente al nivel consular”, agregaron.

El documento refiere que el Estado peruano “está comprometido con las negociaciones” que actualmente sostienen el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país, en México como país anfitrión, con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos. “Y espera que concluyan con resultados positivos para el pueblo de Venezuela”, agregan.

REACCIONES

Al respecto, el excanciller Luis Gonzáles Posada pidió al presidente Castillo que se pronuncie frente a las discrepancias manifestadas entre el premier y la Cancillería.

“Yo espero que el presidente Castillo aclare esta situación que realmente es lamentable, que nunca la hemos visto a nivel de política exterior”, señaló a radio Exitosa.

Por su parte, la exministra de Economía María Antonieta Alva le pidió a Bellido que “deje de lado la ideología”. “No se puede ser complaciente con un gobierno responsable de crímenes de lesa humanidad”, señaló vía Twitter.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: ¿Es obligatorio presentar carné de vacunación para ingresar?