El ministro de Cultura, Ciro Gálvez, se mostró confiado en que el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, y el canciller Óscar Maúrtua “conversarán y llegarán a un acuerdo”, tras las discrepancias por la posición del Perú sobre Venezuela y el Grupo de Lima.

En Canal N, afirmó que Venezuela es un “estado soberano” y remarcó que en el Consejo de Ministros, “como en toda familia”, existen “opiniones diferentes”. No obstante, se abstuvo de opinar sobre el tema porque es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Como en toda institución puede haber opiniones que no coinciden plenamente. En esto de Venezuela, es un estado soberano y entrometerse en asuntos de Venezuela podría traernos problemas”, expresó.

“Creo que si hay discrepancias entre un ministro y el ministro de Relaciones Exteriores, es como en toda familia, habrá opiniones diferentes. Confiamos en que conversarán y llegarán a un acuerdo beneficioso para el país y para la comunidad internacional”, añadió.

De otro lado, Gálvez Herrera señaló que la bancada de Perú Libre “tiene derecho” a presentar cualquier proyecto referido a la libertad de prensa y expresión, pues será el propio Congreso de la República quien decidirá su viabilidad.

“Mi opinión particular es que hay que respetar plenamente la libertad de expresión, de prensa. El Congreso de la República tiene que actuar con bastante prudencia y madurez, porque lo que se requiere es dar señale de eso, de democracia, de libertad y paz. La pelota está en la cancha del Congreso de la República, tenemos confianza que los señores legisladores van a adoptar la decisión adecuada y más beneficiosa para el país”, subrayó.

Como se recuerda, Guido Bellido desmintió al vicecanciller Luis Enrique Chávez respecto a que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero de este año y reveló que el presidente Pedro Castillo se reunió con su homólogo de ese país, Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en Twitter, el primer ministro indicó que en la reunión se abordó una solución a la crisis migratoria venezolana y afirmó que si al canciller Óscar Maúrtua o a su vicecanciller no les gusta, “tienen las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social.

