Guillermo Bermejo, virtual congresista electo de Perú Libre, aseguró que en ningún momento ha planteado la posibilidad de que un candidato presidencial de su partido pueda perpetuarse en el poder, en respuesta a la difusión de un audio en el que se le oye decir “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.

En una entrevista a Exitosa, Bermejo Rojas, quien está afrontando un juicio por presuntos vínculos con Sendero Luminoso, señaló que actualmente existe la posibilidad de que un partido político pueda mantenerse en el poder a través de otros liderazgos.

“¿En qué momento decimos que instalaremos un presidente para que se quede por los siglos de los siglos? En ningún momento. En esta democracia imperfecta que tenemos [...] ¿existe la posibilidad que un partido llegue al gobierno y continúe en el poder como partido? Sí, sino se tendría que anular la posibilidad que un partido vuelva a postular”, aseguró.

“Si Pedro Castillo gana las elecciones y se hacen las cosas bien y el pueblo nos da su respaldo, y hay otro líder que aparezca en el escenario político, ¿puede postular y ganar nuevamente la presidencia? Sí”, añadió.

En la grabación que fue difundida por Willax esta semana en la cual Guillermo Bermejo ha reconocido su voz como una conversación que se realizó el año pasado antes que Pedro Castillo fuera miembro de Perú Libre, se le oye mencionar que si llegan a ganar elecciones, no van a dejar el poder.

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, señaló en ese audio.

“No vamos a aceptar que nos vengan a imponer sus huevadas de género o aborto y tanta vaina en un país que está como está ahorita [...] Si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con las de ellos”, afirmó, luego, con relación a un intento de alianza entre Perú Libre y Nuevo Perú.

Sobre esta última parte, Guillermo Bermejo reiteró que se trató de una conversación en la cual se evaluaba una alianza entre partidos de izquierda que no llegó a un consenso ya que se había cuestionado la iniciativa de promover una Asamblea Constituyente.

“Yo hablo a título personal. Lo que estoy negando es que en un país con 180 mil muertos por la pandemia, con un millón 400 mil niños que no van al colegio, con 8 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable, con 75% de gente superviviendo al día, hay prioridades y eso decimos. No nos podían poner una agenda por delante con esos resultados que estábamos viendo del modelo económico neoliberal y que quisiera retroceder en la Asamblea Constituyente no nos parecía correcto”, manifestó.

Guillermo Bermejo y su relación con Perú Libre

Bermejo Rojas aseguró que, pese a que no está registrado como inscrito en Perú Libre, es militante del partido. Sin embargo, detalló que hace una semana no está participando en coordinaciones partidarias y destacó que sus palabras no son la posición oficial de su agrupación política.

“Sería muy ególatra decir que mi pensamiento representa a todo el partido. Somos un partido democrático con estructuras donde cualquier comunicado oficial sale por las cuentas oficiales. Al interior puede haber discusiones como cualquier familia”, indicó.

Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia en la plancha de Pedro Castillo, señaló que Bermejo no es militante sino un invitado al marcar distancia del audio que protagonizo.

“El partido y el profesor Pedro Castillo, Dina Boluarte, no estamos afirmando ninguna continuidad en el poder de ganar las elecciones este 6 de junio. Somos respetuosos de la democracia, creemos en la alternancia del poder y vuelvo a decir, son palabras de Guillermo Bermejo y Guillermo Bermejo, en este momento, es candidato electo no es militante del partido, es un actor invitado”, comentó Boluarte ante la prensa.

El virtual parlamentario, en otro momento, defendió al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien fue sentenciado por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.

“Vladimir es un gran compañero, secretario general y he demostrado mi lealtad con él en múltiples oportunidades [Pero está sentenciado] Ahí lo que hubo en el caso del compañero Vladimir Cerrón es que hubo una conciliación del gobierno regional anterior con una empresa [Para ti es inocente] Por supuesto que sí”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Retiro de AFP: Procedimiento para acceder a hasta S/ 17,600 desde el 27 de mayo