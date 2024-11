El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó la censura aprobada contra Rómulo Mucho, exministro de Energía y Minas, destacando que su destitución fue inoportuna en un momento crítico para el sector.

“Yo creo mucho en la gimnasia parlamentaria, en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, pero no me parece que haya sido oportuno ni que haya sido la mejor decisión. No puedes retirar a un ministro de Estado encargado de un tema tan serio en una crisis como esta para promover una censura”, dijo este sábado a RPP.

Según Adrianzén, los legisladores habrían cedido ante la presión de los mineros que protestaban exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El premier resaltó la trayectoria y respaldo internacional de Mucho, calificándolo como un profesional de alta solvencia y lamentando su salida del gabinete. Además, indicó que el Congreso no debatió la Ley MAPE propuesta por el Ejecutivo, lo que, a su juicio, contribuyó a la crisis en el sector minero.

“Conocido en varios países y tenido por un ministro muy exitoso. Rómulo es un profesional con absoluta solvencia y su apartamiento a mí me ha causado profunda insatisfacción”, aseveró.

Adrianzén sobre Reinfo: “si corresponde promulgarla, lo haremos y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino”

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la reciente aprobación en el Congreso de la ampliación por seis meses del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Según declaró en una entrevista en RPP, esta decisión podría ser observada por el Ejecutivo tras un análisis técnico y constitucional.

“Esto se aprobó ayer muy tarde, por la noche. Lo que ha tenido que haber ocurrido es que el Congreso ha debido remitirlo al Poder Ejecutivo. Yo he salido ayer muy tarde, hoy día, de madrugada, del Congreso y no tenía noticia, el aparato administrativo del Congreso no funcionaba a esa hora” , expresó Gustavo Adrianzén.

Luego continuó con: “presumo que, para esta hora, ya debe estar en el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a revisarla, vamos a presentar una opinión, revisaremos si es conforme a la Constitución; si está de acuerdo, daremos nuestra opinión y, si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino”.

Adrianzén cuestionó que el Parlamento haya decidido extender el Reinfo sin considerar el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), presentado por el Ejecutivo el 21 de noviembre.

Además, expresó preocupación por el impacto de la norma aprobada, afirmando que modifica disposiciones legales relacionadas con la descentralización y las competencias de las direcciones regionales de minería. También advirtió el premier, quien reafirmó que el Ejecutivo insistirá en la aprobación de la Ley MAPE.

“Esta es una ley que promueve el Ejecutivo, no una persona, así que haremos votos también para que le echen una mirada y sigamos trabajando sobre ello” , aseveró.