El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró este viernes que, por el momento, no está considerando realizar cambios en el gabinete ministerial, a pesar de las investigaciones fiscales que involucran a los titulares de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, y de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Sin embargo, dejó en claro que cualquier decisión al respecto dependerá de la presidenta Dina Boluarte.

Durante una conferencia de prensa, Adrianzén fue consultado sobre si Demartini y Arana aún cuentan con la confianza de la mandataria, dado que ambos están siendo investigados por el Ministerio Público.

Demartini está vinculado al caso Qali Warma, mientras que Arana enfrenta un proceso por presuntos vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“En principio, todos los integrantes del Gabinete y el que habla gozan de la confianza de la señora presidenta, pero al mismo tiempo tengo que informar que la presidenta tiene permanentemente nuestro cargo a su disposición”, declaró Adrianzén. El premier añadió que, por ahora, no tiene anuncios sobre modificaciones ministeriales, pero reiteró que la última palabra la tiene Boluarte.

Las declaraciones del jefe del Gabinete se producen en un contexto de creciente presión sobre ambos ministros. Julio Demartini, quien está en el ojo de la tormenta tras la difusión de un audio en el que se escucha a Carlos Guillén, supuesto cercano a la presidenta, mencionar que el gobierno busca “desaparecer” al ministro, aseguró este jueves que no ha presentado su renuncia, pero que Boluarte tiene la libertad de decidir si lo mantiene en el cargo.

Por su parte, Eduardo Arana enfrenta una nueva complicación tras una resolución judicial que ordena el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, al estar implicado en conversaciones telefónicas con Walter Ríos, investigado en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Ante esto, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, calificó la permanencia de Arana como “altamente inadecuada” y pidió a Boluarte y Adrianzén evaluar su continuidad.

Adrianzén respondió a estas críticas defendiendo el principio de inocencia y asegurando que todos los ministros colaboran con las investigaciones.

"Guardo profundo respeto por el gremio. Soy colegiado en el CAL. No obstante, tengo que discrepar de aquello. Me sorprende de sobremanera que no se tenga en consideración el mínimo principio de inocencia”, afirmó.