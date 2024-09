El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que, por el momento, el gobierno declare en emergencia las regiones afectadas por los incendios forestales.

Según el premier, no hay “razones tan críticas” que “justifiquen” esta medida. Asimismo, indicó que dicha postura es compartida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“Nosotros seguimos evaluando la situación. Tengo que referir que estamos hablando de lugares muy puntuales (con incendios forestales), de lugares donde estamos interviniendo. En opinión del que habla, hasta este momento, y es una opinión compartida por Indeci, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando”, declaró este lunes para la prensa.

En ese sentido, descartó que el Perú solicite ayuda internacional para atender la situación, pero indicó que “si llega a ser necesario, lo haremos oportunamente”. “Confío que la solidaridad internacional será retribuida al país”, sostuvo.

“En el Perú, no lo necesitamos por ahora, pero no lo descarto, La situación podría empeorar, pero de momento lo estamos controlando”, manifestó.

“Tuve información ayer, en Iquitos, que el propio presidente Lula (da Silva) había estado en Manaos supervisando personalmente esta situación de los incendios forestales en Brasil, y también el tema del déficit hídrico. Esto es regional, el déficit hídrico es en toda la Amazonía, y los incendios los tenemos desde Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil. Todos tenemos que ser conscientes de que esta situación, en la medida de nuestras posibilidades, cada país lo está atendiendo de la mejor manera posible”, refirió.