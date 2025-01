Este lunes por la tarde, Gustavo Adrianzén afirmó que, en su opinión, no habrán cambios en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), luego de que el ministro Julio Demartini dejó abierta la posibilidad de renunciar en marco a la investigación por el caso Qali Warma.

El Ministerio Público indicó que se inició una investigación contra el titular del Midis por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

“Escuché las declaraciones del ministro, no he tenido oportunidad aún de conversar con él, lo haré seguramente en el transcurso del día. Pero si usted me pregunta de cambios en el gabinete, personalmente, el que habla, no tiene pensado hacer cambios por ahora”, sostuvo Adrianzén.

En ese sentido, el premier dijo que el respaldo hacia Julio Demartini no es individual, pues todo el gabinete está respaldado.

“El respaldo al ministro Demartini no es individual, hay 18 ministros en el gabinete y todos están respaldados. En tanto no se tome una decisión distinta, todos gozan de un respaldo del que habla y de la presidenta de la República”, añadió.

Julio Demartini sobre su continuidad en el Midis: Hablaré con la presidenta para tomar una decisión

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aseguró estar dispuesta a conversar con la presidenta de la República, Dina Boluarte, respecto a su eventual renuncia al cargo. Esto luego de que se diera a conocer que el Ministerio Público inició una investigación en su contra por el presunto delito de obstrucción a la justicia en marco al caso Qali Warma.

“Estoy en esta evaluación, hablaré con la presidenta para tomar una decisión en el tiempo más corto en el espacio de la presidenta de la república, ve todos los temas del Estado y del Gobierno. Hablaré con ella y tomaré una decisión”, declaró este domingo en “Panorama”.

“Sin descuidar el tema de la gestión pública –que para mí es tan importante por toda mi carrera de servicio y porque tenemos un ministerio tan importante para la atención de las personas vulnerables-, por supuesto que mi honra, mi dignidad, mi trabajo también tienen un valor superlativo y eso no lo puedo permitir”, añadió.

Asimismo, el ministro cuestionó que se pretenda usar su imagen para “entrampar” las investigaciones del Ministerio Público y afirma que continuará colaborando con la fiscalía.

“Que me quieran utilizar para entrampar investigaciones, para que no se empiece a ver dónde realmente está el objeto, eso es inaceptable. Yo voy a seguir dando a la fiscalía toda la información que requiera y necesite porque ambas cosas son fundamentales para el Perú: que haya instituciones, pero que haya funcionarios como nosotros –que somos muchos también-, que somos honestos y queremos las cosas bien”, resaltó.

“¿A quién estoy perjudicando con todas las cosas que estoy haciendo, con quién estoy chocando con todos los cambios que estoy haciendo en el programa Wasi Mikuna, que era Qali Warma? No lo sé, pero tengo que seguir haciendo porque eso se merecen los niños del Perú”, agregó.

Además, el titular del Midis negó cualquier vínculo con Carlos Guillén, quien es acusado presuntamente de presionar a Noemí Alvarado para obtener información sobre dicho caso.

“No lo conozco, es una persona intrascendente en mi vida”, aseguró Demartini.

Por ello, el ministro Demartini enseñó conversaciones de WhatsApp con Carlos Guillén al indicar que esta polémica será parte de una supuesta revancha empresarial con el fin de obtener beneficios económicos del programa Qali Warma.

TE PUEDE INTERESAR