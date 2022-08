El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se pronunció respecto al pedido que realizó para que el coronel Harvey Colchado sea retirado de la jefatura del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El defensor del máximo mandatario acusó a Colchado de haber entrado al dormitorio presidencial y de haber roto el acta de allanamiento durante la diligencia que hicieron los equipos especiales de la Fiscalía y la PNP el último 9 de agosto en Palacio de Gobierno para buscar a la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes.

“Por qué este señor tenía que romper el acta y por qué tenía que ir a buscar al dormitorio del presidente de la República y luego en presencia del fiscal tenía que romper el acta. Si eso es legal, el inspector que revise ese procedimiento, que lo revise el fiscal superior, que lo revise la junta de fiscales”, señaló en diálogo con Canal N.

“El señor no tenía orden del mandato judicial, el señor no pertenece a la policía del Ministerio Público ni del Poder Judicial. El señor había estado sin uniforme y había ido a amenazar a los que tenían las cámaras de seguridad, en atención a que si no las entregaban se le iba a procesar por obstrucción a la justicia”, agregó.

En ese sentido, Pachas explicó que la orden con la que se presentaron durante el allanamiento no les da la competencia para entrar a la habitación de Castillo Terrones, pese a estar buscando a Yenifer Paredes. Frente a ello, expresó que la fiscal de la Nación tendría que haber realizado el allanamiento.

“Si se va a investigar metiéndose a su cuarto para investigar si está la señorita (Yenifer Paredes) o no está, lo tiene que hacer la fiscal de la Nación previo informe del Congreso de la República”, dijo.

Este jueves, Eduardo Pachas pidió que se retire al jefe del Equipo Especial de la PNP, Harvey Colchado, por supuestamente haber “vulnerado la inmunidad del presidente de la República”.

