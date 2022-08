Una vez más el Gobierno del presidente Pedro Castillo demostró la falta de coordinación y comunicación que existe entre sus integrantes.

Y es que el ministro del Interior, Willy Huerta, aseguró a los medios de comunicación que el coronel Harvey Colchado continuará al frente del Equipo especial de la Policía Nacional en apoyo al grupo fiscal liderado por Marita Barreto, que investiga a personajes vinculados al entorno del presidente.

Sin embargo, Máximo Ramírez, asesor del Ministerio del Interior (Mininter) dio una versión opuesta, pues aseguró que lo “único” que cambiará será la dirección (del equipo).

ENREDOS

Ayer por la mañana, la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el ministro Huerta sostuvieron una reunión en la sede del Ministerio Público.

En la cita también participaron el asesor Ramírez y Luis Vera, jefe de la Policía Nacional.

La reunión fue propuesta por el Mininter con la intención de cambiar al coronel Harvey Colchado de la comandancia del equipo especial.

Como se recuerda, esa cartera envió un oficio a la fiscal Barreto el 27 de julio en el que expone que la coordinación debería recaer en un “órgano propio” de la PNP “especializado en investigación policial”.

El grupo de apoyo a la Fiscalía es clave, pues entre sus tareas está la búsqueda y captura de los prófugos Juan Silva (exministro) y Fray Vásquez (sobrino del presidente), personajes del entorno de Castillo.

Al final del encuentro, el ministro Huerta dijo que la fiscal Benavides comprendió los fundamentos y sustentos técnicos legales del informe remitido hace unos días.

“Hemos quedado en acuerdo de que se va a realizar un protocolo interinstitucional de coordinación con la Fiscalía”, afirmó.

Los periodistas presentes consultaron si el coronel Colchado se mantendrá al frente del equipo especial.

“No va a haber ningún cambio, a la fecha no va a haber ningún cambio, él va a continuar en el equipo trabajando”, afirmó.

Ante la insistencia de los presentes para saber con precisión si Colchado será el líder del grupo, se vio obligado a responder.

“Va a continuar la resolución que fue emitida por mi antecesor (Mariano González). La Fiscalía ha solicitado y ha pedido que sea el coordinador el coronel Colchado, va a continuar”, sostuvo.





Postura. Willy Huerta señaló que busca fortalecer el equipo especial de la PNP y no desintegrarlo, tal como señala la oposición. (Foto: Julio Reaño | GEC)

CONTRADICCIÓN

Actualmente, el equipo especial está integrado por cuatro coroneles. El coronel Harvey Colchado, jefe de la División de Búsquedas de la Dirección General de Inteligencia (Digimin); el coronel Walter Lozano Pajuelo, jefe de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro); el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el coronel Luis Silva Collazos, jefe de la División de Búsquedas de la Dirección de Inteligencia (Dirin).

El Mininter pretende que el coronel Franco Moreno sea el líder del equipo y ya no el coronel Harvey Colchado.

Precisamente, mientras el ministro Huerta declaraba, a su lado tenía a su asesor Máximo Ramírez, quien ofreció un mensaje opuesto al ser consultado por el coronel Colchado frente el equipo especial.

“Colchado continúa en el equipo especial, todos los oficiales continúan, lo único que va a cambiarse es la dirección a través de la Diviac, la lidera el jefe de la Diviac, el señor Moreno”, remarcó.

Al ser consultado entonces por qué no continuará Colchado al frente respondió.

“El equipo continúa, todos los oficiales tienen las mismas condiciones. Inteligencia (Diviac) es el órgano que tienen que figurar en el documento (de la Fiscalía). La unidad de investigación de la Diviac, con ellos si pueden dirigir”, agregó.

Fiscal de la Nación Liz Benavidez recordó al ministro Willy Huerta, que el conductor de la investigación era la fiscalía.

INSISTENCIA

Por su parte, Luis Alberto Vera Llenera, comandante general de la Policía Nacional, defendió la recomendación de su institución para cambiar la dirección del equipo especial y reforzó lo dicho por el asesor del Mininter.

“Los entes de inteligencia no pueden aparecer, no pueden ser visibles, no pueden emitir documentos de inteligencia porque eso dice la ley”, afirmó.

En la misma línea, explicó que los documentos de órganos inteligencia no pueden aparecer en las carpetas fiscales.

“Hemos recomendado al Mininter y al Ministerio Publica respetar la institución. Se deben respetar lsa competencias técnicas de la Policía”, agregó.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo una reunión de coordinación con el titular de esta cartera, Willy Huerta. (Foto: @FiscaliaPeru / Twitter)

PODER

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación emitió un mensaje por sus redes sociales en el que informa sobre el encuentro y los participantes.

Además, señalaron que durante la cita, la fiscal de la Nación Patricia Benavides remarcó que la dirección de la investigación le corresponde a la Fiscalía.

“Además, ya existe un equipo especial de la PNP, con resolución ministerial vigente, que apoya en la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción”, precisaron.

Sin embargo, al cierre de esta edición no se pronunciaron sobre las declaraciones del asesor Ramírez.